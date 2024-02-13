https://crimea.ria.ru/20240213/po-prezhnemu-teplo-vozmozhny-dozhdi-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1134688497.html
По-прежнему тепло, возможны дожди: погода в Крыму во вторник
По-прежнему тепло, возможны дожди: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 13.02.2024
По-прежнему тепло, возможны дожди: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму ожидается неустойчивая погода. В ночные часы без существенных осадков, в дневное время пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Об этом... РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T00:01
2024-02-13T00:01
2024-02-13T00:03
крымский гидрометцентр
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается неустойчивая погода. В ночные часы без существенных осадков, в дневное время пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +14...+16.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +13…+15 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +7 до +11, днем от +12 до +16 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240212/vo-vtornik-zemlyu-nakroet-magnitnaya-burya-1134887666.html
симферополь
севастополь
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крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия
По-прежнему тепло, возможны дожди: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник теплая погода, возможны дожди
00:01 13.02.2024 (обновлено: 00:03 13.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается неустойчивая погода. В ночные часы без существенных осадков, в дневное время пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11, днем +12…+17 градусов, в горах +6…+11", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +14...+16.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +13…+15 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +7 до +11, днем от +12 до +16 градусов.