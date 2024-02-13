https://crimea.ria.ru/20240213/po-prezhnemu-teplo-vozmozhny-dozhdi-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1134688497.html

По-прежнему тепло, возможны дожди: погода в Крыму во вторник

По-прежнему тепло, возможны дожди: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 13.02.2024

По-прежнему тепло, возможны дожди: погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму ожидается неустойчивая погода. В ночные часы без существенных осадков, в дневное время пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Об этом... РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T00:01

2024-02-13T00:01

2024-02-13T00:03

крымский гидрометцентр

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается неустойчивая погода. В ночные часы без существенных осадков, в дневное время пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +14...+16.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +13…+15 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +7 до +11, днем от +12 до +16 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240212/vo-vtornik-zemlyu-nakroet-magnitnaya-burya-1134887666.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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