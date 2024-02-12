https://crimea.ria.ru/20240212/na-odnoy-stupeni-s-gitlerom-ekspert-ob-obmene-kievom-prakha-stolypina-1134888339.html

На одной ступени с Гитлером: эксперт об обмене Киевом праха Столыпина

На одной ступени с Гитлером: эксперт об обмене Киевом праха Столыпина - РИА Новости Крым, 12.02.2024

На одной ступени с Гитлером: эксперт об обмене Киевом праха Столыпина

Чиновники киевского режима – бессовестные трупоторговцы, для которых нет ничего святого. Так глава комитета крымского парламента по культуре и вопросам охраны... РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T18:39

2024-02-12T18:39

2024-02-12T18:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Чиновники киевского режима – бессовестные трупоторговцы, для которых нет ничего святого. Так глава комитета крымского парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков прокомментировал украинскую инициативу обменять останки бывшего премьер-министра Российской империи Петра Столыпина на пленных боевиков ВСУ.Впрочем, по мнению политика, особенно удивляться подобным инициативам не приходится. Если киевскому режиму совершенно плевать на жизни и судьбы собственных соотечественников, что говорить об останках давно умерших людей.Волков также добавил, что данный случай лишь подтверждает объективность оценок, что нынешний киевский режим стоит на одном уровне с гитлеровским Третьим рейхом.Директор подведомственного минкульту Украины музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко накануне предложил внести покоящиеся в Киеве останки Петра Столыпина в обменный фонд, чтобы обменять его на "пленных украинских героев".Петр Аркадьевич Столыпин (14 апреля 1862 – 5 сентября 1911) – российский государственный деятель, статс-секретарь Его Императорского Величества, действительный статский советник, министр внутренних дел и председатель Совета министров (1906–1911), член Государственного совета (1907–1911). В российской истории начала XX века известен в первую очередь как реформатор и государственный деятель, сыгравший значительную роль в подавлении революции 1905–1907 годов. Похоронен на территории Киево-Печерской Лавры.На Украине отношение к Столыпину неоднозначное. Еще в 2012 году комиссия Киевсовета отказалась принимать от России в подарок памятник в его честь, ссылаясь на то, что Столыпин своими реформами якобы "уничтожил украинское крестьянство, украинские традиции, вынудил значительную часть украинцев переехать в Сибирь, таким образом обескровив украинские земли".Читайте также на РИА Новости Крым:Столыпин "на обмен" - политолог оценил новую идею КиеваВо Львове пытались похитить прах советского разведчика Николая Кузнецова"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали

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