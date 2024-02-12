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На одной ступени с Гитлером: эксперт об обмене Киевом праха Столыпина - РИА Новости Крым, 12.02.2024
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На одной ступени с Гитлером: эксперт об обмене Киевом праха Столыпина
На одной ступени с Гитлером: эксперт об обмене Киевом праха Столыпина - РИА Новости Крым, 12.02.2024
На одной ступени с Гитлером: эксперт об обмене Киевом праха Столыпина
Чиновники киевского режима – бессовестные трупоторговцы, для которых нет ничего святого. Так глава комитета крымского парламента по культуре и вопросам охраны... РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T18:39
2024-02-12T18:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Чиновники киевского режима – бессовестные трупоторговцы, для которых нет ничего святого. Так глава комитета крымского парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков прокомментировал украинскую инициативу обменять останки бывшего премьер-министра Российской империи Петра Столыпина на пленных боевиков ВСУ.Впрочем, по мнению политика, особенно удивляться подобным инициативам не приходится. Если киевскому режиму совершенно плевать на жизни и судьбы собственных соотечественников, что говорить об останках давно умерших людей.Волков также добавил, что данный случай лишь подтверждает объективность оценок, что нынешний киевский режим стоит на одном уровне с гитлеровским Третьим рейхом.Директор подведомственного минкульту Украины музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко накануне предложил внести покоящиеся в Киеве останки Петра Столыпина в обменный фонд, чтобы обменять его на "пленных украинских героев".Петр Аркадьевич Столыпин (14 апреля 1862 – 5 сентября 1911) – российский государственный деятель, статс-секретарь Его Императорского Величества, действительный статский советник, министр внутренних дел и председатель Совета министров (1906–1911), член Государственного совета (1907–1911). В российской истории начала XX века известен в первую очередь как реформатор и государственный деятель, сыгравший значительную роль в подавлении революции 1905–1907 годов. Похоронен на территории Киево-Печерской Лавры.На Украине отношение к Столыпину неоднозначное. Еще в 2012 году комиссия Киевсовета отказалась принимать от России в подарок памятник в его честь, ссылаясь на то, что Столыпин своими реформами якобы "уничтожил украинское крестьянство, украинские традиции, вынудил значительную часть украинцев переехать в Сибирь, таким образом обескровив украинские земли".Читайте также на РИА Новости Крым:Столыпин "на обмен" - политолог оценил новую идею КиеваВо Львове пытались похитить прах советского разведчика Николая Кузнецова"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали
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петр столыпин , история, украина, новости, россия, мнения, николай волков, государственный совет рк (госсовет), крым
На одной ступени с Гитлером: эксперт об обмене Киевом праха Столыпина

Режим Зеленского готов получить выгоду даже от осквернения захоронений

18:39 12.02.2024
 
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Военнопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Чиновники киевского режима – бессовестные трупоторговцы, для которых нет ничего святого. Так глава комитета крымского парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков прокомментировал украинскую инициативу обменять останки бывшего премьер-министра Российской империи Петра Столыпина на пленных боевиков ВСУ.
"Киевский режим "пробивает очередное дно", хотя мы в который раз убеждаемся, что "дна" как такового для них не существует. Нет для них и ничего святого и человеческого, раз они не гнушаются даже трупоторговлей. Но это особенность режима Зеленского – что-то осквернить, уничтожить и при этом получить от этого какую-то выгоду, что-то урвать", – сказал депутат Госсовета Крыма.
Впрочем, по мнению политика, особенно удивляться подобным инициативам не приходится. Если киевскому режиму совершенно плевать на жизни и судьбы собственных соотечественников, что говорить об останках давно умерших людей.
Волков также добавил, что данный случай лишь подтверждает объективность оценок, что нынешний киевский режим стоит на одном уровне с гитлеровским Третьим рейхом.

"Немецкие нацисты убивали людей, продавали их имущество, а из трупов варили мыло. Киевский режим, можно смело утверждать, встал на одну ступень с гитлеровцами. Между Зеленским и Гитлером можно однозначно ставить знак равенства. Преступления киевского режима должны быть осуждены международным трибуналом, а его лидеров – постигнуть суровая кара", – заключил депутат парламента Крыма.

Директор подведомственного минкульту Украины музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко накануне предложил внести покоящиеся в Киеве останки Петра Столыпина в обменный фонд, чтобы обменять его на "пленных украинских героев".
Петр Аркадьевич Столыпин (14 апреля 1862 5 сентября 1911) российский государственный деятель, статс-секретарь Его Императорского Величества, действительный статский советник, министр внутренних дел и председатель Совета министров (19061911), член Государственного совета (19071911). В российской истории начала XX века известен в первую очередь как реформатор и государственный деятель, сыгравший значительную роль в подавлении революции 19051907 годов. Похоронен на территории Киево-Печерской Лавры.
На Украине отношение к Столыпину неоднозначное. Еще в 2012 году комиссия Киевсовета отказалась принимать от России в подарок памятник в его честь, ссылаясь на то, что Столыпин своими реформами якобы "уничтожил украинское крестьянство, украинские традиции, вынудил значительную часть украинцев переехать в Сибирь, таким образом обескровив украинские земли".
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