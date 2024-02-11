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Стубб победил на выборах президента Финляндии после подсчета 100% голосов

Стубб победил на выборах президента Финляндии после подсчета 100% голосов - РИА Новости Крым, 11.02.2024

Стубб победил на выборах президента Финляндии после подсчета 100% голосов

Александр Стубб побеждает во втором туре выборов президента Финляндии с 51,6% голосов, свидетельствуют данные министерства юстиции после подсчета 100%... РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T23:57

2024-02-11T23:57

2024-02-11T23:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости Крым. Александр Стубб побеждает во втором туре выборов президента Финляндии с 51,6% голосов, свидетельствуют данные министерства юстиции после подсчета 100% бюллетеней.Избирательные участки закрылись в 20.00 (21.00 мск). Явка составила 67,7%.Стубб набрал 51,6% голосов, Пекка Хаависто – 48,4%.Правительство страны представит официальный результат выборов не позднее 15 февраля. Инаугурация избранного президента состоится 1 марта.Стубб - кандидат от правящей правоцентристской партии "Национальная коалиция". В прошлом он занимал должности главы МИД и премьер-министра. С 2020 года он не участвовал в политике.Хаависто баллотировался от объединения избирателей, он входит в партию "Зеленый союз". В 2012 и 2018 годах он уступил Саули Ниинистё.

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финляндия, выборы, политика, в мире, новости