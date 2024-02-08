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Тепло и сухо: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 08.02.2024
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Тепло и сухо: погода в Крыму в четверг
Тепло и сухо: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Тепло и сухо: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму благодаря поступлению на полуостров воздуха южных широт сохранится сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T00:01
2024-02-08T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря поступлению на полуостров воздуха южных широт сохранится сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +10...+12 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +11…+13.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +6 до +10, днем от +11...+15 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240207/fevralskie-okna-nadolgo-li-v-krym-vernulos-teplo-1134754992.html
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96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тепло и сухо: погода в Крыму в четверг

В Крыму в четверг теплая и сухая погода

00:01 08.02.2024
 
© РИА Новости КрымАю-Даг
Аю-Даг - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря поступлению на полуостров воздуха южных широт сохранится сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9, днем +11…+16 градусов, в горах +5…+10", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +10...+12 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +11…+13.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +6 до +10, днем от +11...+15 градусов.
Ялта - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Вчера, 13:15Эксклюзивы РИА Новости Крым
Февральские окна: надолго ли в Крым вернулось тепло
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и сухо: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 8 февраля
23:13В сенате США заблокировали компромиссный проект о помощи Украине
22:58Главные новости Крыма: 7 февраля
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22:14Главное за день: 7 февраля
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