https://crimea.ria.ru/20240208/teplo-i-sukho-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1134688034.html
Тепло и сухо: погода в Крыму в четверг
Тепло и сухо: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Тепло и сухо: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму благодаря поступлению на полуостров воздуха южных широт сохранится сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T00:01
2024-02-08T00:01
2024-02-08T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1d/1119527308_0:145:854:625_1920x0_80_0_0_8518a303f949693f450a36351e907928.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря поступлению на полуостров воздуха южных широт сохранится сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +10...+12 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +11…+13.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +6 до +10, днем от +11...+15 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240207/fevralskie-okna-nadolgo-li-v-krym-vernulos-teplo-1134754992.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1d/1119527308_0:89:854:730_1920x0_80_0_0_908a278b3b0868f9148b437a125904db.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тепло и сухо: погода в Крыму в четверг
В Крыму в четверг теплая и сухая погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря поступлению на полуостров воздуха южных широт сохранится сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9, днем +11…+16 градусов, в горах +5…+10", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +10...+12 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +11…+13.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +6 до +10, днем от +11...+15 градусов.