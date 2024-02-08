https://crimea.ria.ru/20240208/teplo-i-sukho-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1134688034.html

Тепло и сухо: погода в Крыму в четверг

Тепло и сухо: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 08.02.2024

Тепло и сухо: погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму благодаря поступлению на полуостров воздуха южных широт сохранится сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 08.02.2024

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2024-02-08T00:01

2024-02-08T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря поступлению на полуостров воздуха южных широт сохранится сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +10...+12 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +11…+13.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +6 до +10, днем от +11...+15 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240207/fevralskie-okna-nadolgo-li-v-krym-vernulos-teplo-1134754992.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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