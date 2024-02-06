https://crimea.ria.ru/20240206/byl-li-krym-ukrainskim-1134608254.html
Был ли Крым украинским?
Был ли Крым украинским? - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Был ли Крым украинским?
СИМФЕРОПОЛЬ, 06 февраля - 11.00. Пресс-конференция "Был ли Крым украинским?" РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T11:00
2024-02-06T11:00
2024-02-06T11:02
пресс-центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 06 февраля - 11.00. Пресс-конференция "Был ли Крым украинским?"Участники:— директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр БЕДРИЦКИЙ;— политолог, доцент кафедры социально-экономической географии им. Н.В. Багрова КФУ им. В.И. Вернадского Сергей КИСЕЛЕВ.10 лет назад на Украине активизировались процессы, которые привели к полному разрыву связей с Крымом. Организованные западными пиар-технологами Евромайдан-2013 и последовавший за ним государственный переворот были крайне негативно восприняты жителями региона и послужили поводом для проведения Всекрымского референдума о присоединении к России. Своим волеизъявлением они дали отпор попыткам НАТО контролировать Черном море, насильственной украинизации, пропаганде националистической идеологии, уничтожению традиционных церквей, духовных и семейных ценностей.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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пресс-центр
СИМФЕРОПОЛЬ, 06 февраля - 11.00. Пресс-конференция "Был ли Крым украинским?"
— директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр БЕДРИЦКИЙ;
— политолог, доцент кафедры социально-экономической географии им. Н.В. Багрова КФУ им. В.И. Вернадского Сергей КИСЕЛЕВ.
10 лет назад на Украине активизировались процессы, которые привели к полному разрыву связей с Крымом. Организованные западными пиар-технологами Евромайдан-2013 и последовавший за ним государственный переворот были крайне негативно восприняты жителями региона и послужили поводом для проведения Всекрымского референдума о присоединении к России. Своим волеизъявлением они дали отпор попыткам НАТО контролировать Черном море, насильственной украинизации, пропаганде националистической идеологии, уничтожению традиционных церквей, духовных и семейных ценностей.
Почему именно население Крымского полуострова киевский режим всегда считал "неудобным" и "опасным"? Кому было выгодно делать полуостров глубоко дотационным? Что было бы с Крымом без вмешательства России? Осознают ли сегодня украинцы, что Евромайдан стал началом конца государственности в их стране?
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru
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