https://crimea.ria.ru/20240206/byl-li-krym-ukrainskim-1134608254.html

Был ли Крым украинским?

Был ли Крым украинским? - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Был ли Крым украинским?

СИМФЕРОПОЛЬ, 06 февраля - 11.00. Пресс-конференция "Был ли Крым украинским?" РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T11:00

2024-02-06T11:00

2024-02-06T11:02

пресс-центр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127583408_0:0:3302:1857_1920x0_80_0_0_3bb0cc5861e9ced1ec1e18ba84c39257.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 06 февраля - 11.00. Пресс-конференция "Был ли Крым украинским?"Участники:— директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр БЕДРИЦКИЙ;— политолог, доцент кафедры социально-экономической географии им. Н.В. Багрова КФУ им. В.И. Вернадского Сергей КИСЕЛЕВ.10 лет назад на Украине активизировались процессы, которые привели к полному разрыву связей с Крымом. Организованные западными пиар-технологами Евромайдан-2013 и последовавший за ним государственный переворот были крайне негативно восприняты жителями региона и послужили поводом для проведения Всекрымского референдума о присоединении к России. Своим волеизъявлением они дали отпор попыткам НАТО контролировать Черном море, насильственной украинизации, пропаганде националистической идеологии, уничтожению традиционных церквей, духовных и семейных ценностей.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр