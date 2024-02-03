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Какой сегодня праздник: 3 февраля - РИА Новости Крым, 03.02.2024
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Какой сегодня праздник: 3 февраля
Какой сегодня праздник: 3 февраля - РИА Новости Крым, 03.02.2024
Какой сегодня праздник: 3 февраля
Сегодня во всем мире ведут борьбу с ненормативной лексикой и едят морковные пироги. Также в этот день родился автор марша "Прощание славянки" Василий Агапкин. РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире ведут борьбу с ненормативной лексикой и едят морковные пироги. Также в этот день родился автор марша "Прощание славянки" Василий Агапкин.Что празднуют в миреВ эту субботу во всем мире отмечают День борьбы с ненормативной лексикой. Кстати, русский язык стоит на третьем месте по количеству нецензурных слов в мире. На первом - английский язык, а на втором - голландский.Также ежегодно 3 февраля отмечают День морковного пирога. Интересный факт по этому случаю: морковь использовалась для приготовления сладких пирожков еще в Средневековье. Сахар и подсластители были дорогими, и многие люди использовали морковь в качестве их заменителей в десертах.Еще сегодня День волшебства варежек на резинке, День кормления птиц, День мороженого на завтрак и Международный день нежности. Именины у Агнии, Валериана, Евгения, Максима.Знаменательные событияВ 1565 году русский царь Иван IV Грозный учредил опричнину. Так называется часть государства, находившаяся в непосредственном управлении царя и служившая ему опорой в борьбе за создание сильной центральной власти.В 1830 году Российская империя, Великобритания и Франция подписали Лондонский протокол, признав тем самым независимость Греции от Османской империи.В 1966 году советская автоматическая межпланетная станция "Луна-9" впервые в мире приземлилась на поверхность Луны в район Океана Бурь и передала первую лунную фотопанораму.Кто родился3 февраля 1809 года родился немецкий композитор Феликс Мендельсон. В пятнадцать лет он писал увертюру к комедии Шекспира "Сон в летнюю ночь", в состав которой вошел его знаменитый Свадебный марш. Еще одно популярное произведение композитора посвящено памяти любимой сестры – "Реквием для Фанни".В 1884 году на свет появился Василий Агапкин – русский военный дирижер и композитор, автор марша "Прощание славянки". Музыку к маршу он сочинил в 1912 году в честь отправления русских добровольцев на Первую Балканскую войну. 7 ноября 1941 года на знаменитом параде на Красной площади он дирижировал сводным оркестром.В 1941 году родился советский киносценарист, драматург и прозаик Эдуард Володарский. Его считают мастером слова и авторитетнейшим специалистом в своей области. За свою творческую карьеру Володарский написал около 70 сценариев. Наиболее известны фильмы: "Мой друг Иван Лапшин", "Емельян Пугачев", "Контракт века", "Штрафбат", "Троцкий".Также 3 февраля родились актер Андрей Чернышов, экс-министр обороны СССР Евгений Шапошников, американская актриса Мора Тирни и другие.
РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
праздники и памятные даты, новости, общество, история, культура
Какой сегодня праздник: 3 февраля

Что празднуют в России и в мире в субботу, 3 февраля

00:00 03.02.2024
 
© РИА Новости . Maksim Blinov / Перейти в фотобанкСуперлуние, наблюдаемое в Москве
Суперлуние, наблюдаемое в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости . Maksim Blinov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире ведут борьбу с ненормативной лексикой и едят морковные пироги. Также в этот день родился автор марша "Прощание славянки" Василий Агапкин.

Что празднуют в мире

В эту субботу во всем мире отмечают День борьбы с ненормативной лексикой. Кстати, русский язык стоит на третьем месте по количеству нецензурных слов в мире. На первом - английский язык, а на втором - голландский.
Также ежегодно 3 февраля отмечают День морковного пирога. Интересный факт по этому случаю: морковь использовалась для приготовления сладких пирожков еще в Средневековье. Сахар и подсластители были дорогими, и многие люди использовали морковь в качестве их заменителей в десертах.
Еще сегодня День волшебства варежек на резинке, День кормления птиц, День мороженого на завтрак и Международный день нежности. Именины у Агнии, Валериана, Евгения, Максима.

Знаменательные события

В 1565 году русский царь Иван IV Грозный учредил опричнину. Так называется часть государства, находившаяся в непосредственном управлении царя и служившая ему опорой в борьбе за создание сильной центральной власти.
В 1830 году Российская империя, Великобритания и Франция подписали Лондонский протокол, признав тем самым независимость Греции от Османской империи.
В 1966 году советская автоматическая межпланетная станция "Луна-9" впервые в мире приземлилась на поверхность Луны в район Океана Бурь и передала первую лунную фотопанораму.

Кто родился

3 февраля 1809 года родился немецкий композитор Феликс Мендельсон. В пятнадцать лет он писал увертюру к комедии Шекспира "Сон в летнюю ночь", в состав которой вошел его знаменитый Свадебный марш. Еще одно популярное произведение композитора посвящено памяти любимой сестры – "Реквием для Фанни".
В 1884 году на свет появился Василий Агапкин – русский военный дирижер и композитор, автор марша "Прощание славянки". Музыку к маршу он сочинил в 1912 году в честь отправления русских добровольцев на Первую Балканскую войну. 7 ноября 1941 года на знаменитом параде на Красной площади он дирижировал сводным оркестром.
В 1941 году родился советский киносценарист, драматург и прозаик Эдуард Володарский. Его считают мастером слова и авторитетнейшим специалистом в своей области. За свою творческую карьеру Володарский написал около 70 сценариев. Наиболее известны фильмы: "Мой друг Иван Лапшин", "Емельян Пугачев", "Контракт века", "Штрафбат", "Троцкий".
Также 3 февраля родились актер Андрей Чернышов, экс-министр обороны СССР Евгений Шапошников, американская актриса Мора Тирни и другие.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 3 февраля
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