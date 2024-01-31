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Били с утра до поздней ночи: как крымские артиллеристы отразили атаку ВСУ

Били с утра до поздней ночи: как крымские артиллеристы отразили атаку ВСУ - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Били с утра до поздней ночи: как крымские артиллеристы отразили атаку ВСУ

В артиллерии главное – правильно и быстро навестись, чтобы долго не стоять на огневой позиции, работать слаженно, в "колесо", рассказывает крымчанин, сержант... РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T08:38

2024-01-31T08:38

2024-01-31T08:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В артиллерии главное – правильно и быстро навестись, чтобы долго не стоять на огневой позиции, работать слаженно, в "колесо", рассказывает крымчанин, сержант Егор Егоров – командир РСЗО БМ-21 "Град". За выполнение боевой задачи в зоне СВО он награжден медалью "За отвагу". Его расчет стал одним из тех, кто отразил массированное наступление противника, несмотря на его превосходство в технике и живой силе.История крымчанина появилась в Telegram-канале "Герои спецоперации Z".Отправился защищать РодинуЕще в 2014 году Егор Егоров знал, что когда-нибудь ему придется защищать Родину, поэтому, оставив гражданскую работу, он пошел служить в армию.И добавляет, что российский Крым преобразился. Появились новые автомагистрали, детские сады и школы, строится инфраструктура."То, что сейчас кто-то говорит, что наше государство Крыму ничего не дало – это неправда. Но доказывать и говорить что-то нет смысла. Можно просто приехать в Крым и убедиться в этом. Как он изменился и похорошел он за это время. Как сказал президент: мы вернулись в родную гавань", – говорит Егор.Отразили массированную атакуС февраля 2022 года крымчанин находится в зоне СВО. Он защищает родной полуостров на своей боевой машине "Град". Говорит, что это хорошая машина, надежная как автомат Калашникова.Сержант Егоров награжден медалью "За отвагу" за отражение массированной атаки ВСУ.Военнослужащий вспоминает, что противник, у которого тогда появились серьезные средства поражения, пошел усиленной бронетанковой группой в наступление. И в любой момент на участке мог произойти прорыв, поэтому расчеты были приведены в боеготовность. Благодаря четкой и слаженной работе защитники Крыма отбили наступление врага.Тогда расчет Егорова выпустил по врагу за сутки восемь пакетов снарядов. Для одной единицы в стандартный боевой день — это достаточно много, говорит он."Мы работали не одной единицей. Наступление было серьезное. Они и по нам отвечали, потому что у них как раз появились М-777, "Крабы" польские. Ну ничего, благодаря быстрым слаженным действиям, перемещениям личный состав не пострадал и ни одна боевая машина не была выведена из строя. Сделали огромный объем работы и действительно были оценены по заслугам", – считает сержант.Читайте также на РИА Новости Крым:За нами правда и Крым: как крымские артиллеристы громят нацистовВ шаге от линии огня - интервью с передовой"Гитаре есть место на фронте": крымский боец пишет песни и стихи об СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, герои сво, россия, армия и флот, вооруженные силы россии, артиллерия, крым, безопасность республики крым и севастополя