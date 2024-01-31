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Били с утра до поздней ночи: как крымские артиллеристы отразили атаку ВСУ - РИА Новости Крым, 31.01.2024
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Били с утра до поздней ночи: как крымские артиллеристы отразили атаку ВСУ
Били с утра до поздней ночи: как крымские артиллеристы отразили атаку ВСУ - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Били с утра до поздней ночи: как крымские артиллеристы отразили атаку ВСУ
В артиллерии главное – правильно и быстро навестись, чтобы долго не стоять на огневой позиции, работать слаженно, в "колесо", рассказывает крымчанин, сержант... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T08:38
2024-01-31T08:42
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герои сво
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армия и флот
вооруженные силы россии
артиллерия
крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В артиллерии главное – правильно и быстро навестись, чтобы долго не стоять на огневой позиции, работать слаженно, в "колесо", рассказывает крымчанин, сержант Егор Егоров – командир РСЗО БМ-21 "Град". За выполнение боевой задачи в зоне СВО он награжден медалью "За отвагу". Его расчет стал одним из тех, кто отразил массированное наступление противника, несмотря на его превосходство в технике и живой силе.История крымчанина появилась в Telegram-канале "Герои спецоперации Z".Отправился защищать РодинуЕще в 2014 году Егор Егоров знал, что когда-нибудь ему придется защищать Родину, поэтому, оставив гражданскую работу, он пошел служить в армию.И добавляет, что российский Крым преобразился. Появились новые автомагистрали, детские сады и школы, строится инфраструктура."То, что сейчас кто-то говорит, что наше государство Крыму ничего не дало – это неправда. Но доказывать и говорить что-то нет смысла. Можно просто приехать в Крым и убедиться в этом. Как он изменился и похорошел он за это время. Как сказал президент: мы вернулись в родную гавань", – говорит Егор.Отразили массированную атакуС февраля 2022 года крымчанин находится в зоне СВО. Он защищает родной полуостров на своей боевой машине "Град". Говорит, что это хорошая машина, надежная как автомат Калашникова.Сержант Егоров награжден медалью "За отвагу" за отражение массированной атаки ВСУ.Военнослужащий вспоминает, что противник, у которого тогда появились серьезные средства поражения, пошел усиленной бронетанковой группой в наступление. И в любой момент на участке мог произойти прорыв, поэтому расчеты были приведены в боеготовность. Благодаря четкой и слаженной работе защитники Крыма отбили наступление врага.Тогда расчет Егорова выпустил по врагу за сутки восемь пакетов снарядов. Для одной единицы в стандартный боевой день — это достаточно много, говорит он."Мы работали не одной единицей. Наступление было серьезное. Они и по нам отвечали, потому что у них как раз появились М-777, "Крабы" польские. Ну ничего, благодаря быстрым слаженным действиям, перемещениям личный состав не пострадал и ни одна боевая машина не была выведена из строя. Сделали огромный объем работы и действительно были оценены по заслугам", – считает сержант.Читайте также на РИА Новости Крым:За нами правда и Крым: как крымские артиллеристы громят нацистовВ шаге от линии огня - интервью с передовой"Гитаре есть место на фронте": крымский боец пишет песни и стихи об СВО
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, герои сво, россия, армия и флот, вооруженные силы россии, артиллерия, крым, безопасность республики крым и севастополя
Били с утра до поздней ночи: как крымские артиллеристы отразили атаку ВСУ

Сержант Егоров из Крыма рассказал об отбитой массированной атаке врага – история героя СВО

08:38 31.01.2024 (обновлено: 08:42 31.01.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) "Град"
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В артиллерии главное – правильно и быстро навестись, чтобы долго не стоять на огневой позиции, работать слаженно, в "колесо", рассказывает крымчанин, сержант Егор Егоров – командир РСЗО БМ-21 "Град". За выполнение боевой задачи в зоне СВО он награжден медалью "За отвагу". Его расчет стал одним из тех, кто отразил массированное наступление противника, несмотря на его превосходство в технике и живой силе.
История крымчанина появилась в Telegram-канале "Герои спецоперации Z".

Отправился защищать Родину

Еще в 2014 году Егор Егоров знал, что когда-нибудь ему придется защищать Родину, поэтому, оставив гражданскую работу, он пошел служить в армию.

"В 2014 году Крым вошел в состав России, в 2015 году я подписал контракт, так как пронимал, что все так просто не закончится, что будет что-то большое впереди, поэтому решил подойти к этому подготовленным. Все произошло так, как должно было произойти. Я считаю, что это правильно", – признается он.

И добавляет, что российский Крым преобразился. Появились новые автомагистрали, детские сады и школы, строится инфраструктура.
"То, что сейчас кто-то говорит, что наше государство Крыму ничего не дало – это неправда. Но доказывать и говорить что-то нет смысла. Можно просто приехать в Крым и убедиться в этом. Как он изменился и похорошел он за это время. Как сказал президент: мы вернулись в родную гавань", – говорит Егор.

Отразили массированную атаку

С февраля 2022 года крымчанин находится в зоне СВО. Он защищает родной полуостров на своей боевой машине "Град". Говорит, что это хорошая машина, надежная как автомат Калашникова.

"В артиллерии главное – это хорошо навестись, правильно. Чем лучше наведешься, тем меньше простоишь на огневой позиции", – признается он.

Сержант Егоров награжден медалью "За отвагу" за отражение массированной атаки ВСУ.
Военнослужащий вспоминает, что противник, у которого тогда появились серьезные средства поражения, пошел усиленной бронетанковой группой в наступление. И в любой момент на участке мог произойти прорыв, поэтому расчеты были приведены в боеготовность. Благодаря четкой и слаженной работе защитники Крыма отбили наступление врага.

"Я ведь не один такой. Нас, награжденных "За отвагу", много ребят. Мы просто работали "в колесо", так сказать, "колесом" менялись на позициях, без остановки менялись на разных точках. И отрабатывали по противнику, останавливая накат за накатом. Работали с утра и до поздней ночи, без остановки, в "колесе", – вспоминает герой.

Тогда расчет Егорова выпустил по врагу за сутки восемь пакетов снарядов. Для одной единицы в стандартный боевой день — это достаточно много, говорит он.
"Мы работали не одной единицей. Наступление было серьезное. Они и по нам отвечали, потому что у них как раз появились М-777, "Крабы" польские. Ну ничего, благодаря быстрым слаженным действиям, перемещениям личный состав не пострадал и ни одна боевая машина не была выведена из строя. Сделали огромный объем работы и действительно были оценены по заслугам", – считает сержант.
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Министерство обороны РФГерои СВОРоссияАрмия и флотВооруженные силы РоссииАртиллерияКрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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