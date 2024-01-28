https://crimea.ria.ru/20240128/v-moskve-gorit-znamenityy-teatr-satiry-1134513365.html

В центре Москвы горит знаменитый Театр Сатиры

В центре Москвы горит знаменитый Театр Сатиры - РИА Новости Крым, 28.01.2024

В центре Москвы горит знаменитый Театр Сатиры

Знаменитый Театр Сатиры на Триумфальной площади в Москве загорелся в воскресенье утром, из-под крыши здания идет дым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 28.01.2024

2024-01-28T11:47

2024-01-28T11:47

2024-01-28T12:31

пожар

москва

театр сатиры

происшествия

россия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1c/1134513448_0:0:2937:1652_1920x0_80_0_0_075d1d386c8a7e6803ddb849d13e5705.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Знаменитый Театр Сатиры на Триумфальной площади в Москве загорелся в воскресенье утром, из-под крыши здания идет дым, передает корреспондент РИА Новости.На месте уже работают пожарные службы. Площадь пожара составляет 180 квадратных метров, сообщает РИА Новости.В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что пожарные уже работают в Театре Сатиры в центре Москвы. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 62 спасателя.Дневной спектакль отменен, информации по поводу вечернего спектакля пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Московский академический Театр Сатиры создан в 1924 году.В 2015 году он был признан одним из самых посещаемых московских театров.В разные годы в труппе театра работали знаменитые советские и российские актеры: Рина Зеленая, Татьяна Пельтцер, Евгений Весник, Спартак Мишулин, Татьяна Васильева, Анатолий Папанов, Андрей Миронов, Ольга Аросева, Вера Васильева, Федор Добронравов, Максим Аверин и многие другие.

https://crimea.ria.ru/20240128/v-rostove-rukhnula-chast-zhiloy-pyatietazhki-1134512141.html

москва

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, москва, театр сатиры, происшествия, россия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости