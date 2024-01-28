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В центре Москвы горит знаменитый Театр Сатиры - РИА Новости Крым, 28.01.2024
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В центре Москвы горит знаменитый Театр Сатиры
В центре Москвы горит знаменитый Театр Сатиры - РИА Новости Крым, 28.01.2024
В центре Москвы горит знаменитый Театр Сатиры
Знаменитый Театр Сатиры на Триумфальной площади в Москве загорелся в воскресенье утром, из-под крыши здания идет дым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T11:47
2024-01-28T12:31
пожар
москва
театр сатиры
происшествия
россия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Знаменитый Театр Сатиры на Триумфальной площади в Москве загорелся в воскресенье утром, из-под крыши здания идет дым, передает корреспондент РИА Новости.На месте уже работают пожарные службы. Площадь пожара составляет 180 квадратных метров, сообщает РИА Новости.В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что пожарные уже работают в Театре Сатиры в центре Москвы. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 62 спасателя.Дневной спектакль отменен, информации по поводу вечернего спектакля пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Московский академический Театр Сатиры создан в 1924 году.В 2015 году он был признан одним из самых посещаемых московских театров.В разные годы в труппе театра работали знаменитые советские и российские актеры: Рина Зеленая, Татьяна Пельтцер, Евгений Весник, Спартак Мишулин, Татьяна Васильева, Анатолий Папанов, Андрей Миронов, Ольга Аросева, Вера Васильева, Федор Добронравов, Максим Аверин и многие другие.
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пожар, москва, театр сатиры, происшествия, россия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
В центре Москвы горит знаменитый Театр Сатиры

Знаменитый Театр Сатиры в Москве загорелся

11:47 28.01.2024 (обновлено: 12:31 28.01.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВид на здание Московского Академического театра сатиры в Москве.
Вид на здание Московского Академического театра сатиры в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Знаменитый Театр Сатиры на Триумфальной площади в Москве загорелся в воскресенье утром, из-под крыши здания идет дым, передает корреспондент РИА Новости.
На месте уже работают пожарные службы. Площадь пожара составляет 180 квадратных метров, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что пожарные уже работают в Театре Сатиры в центре Москвы. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 62 спасателя.
Дневной спектакль отменен, информации по поводу вечернего спектакля пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Московский академический Театр Сатиры создан в 1924 году.
В 2015 году он был признан одним из самых посещаемых московских театров.
В разные годы в труппе театра работали знаменитые советские и российские актеры: Рина Зеленая, Татьяна Пельтцер, Евгений Весник, Спартак Мишулин, Татьяна Васильева, Анатолий Папанов, Андрей Миронов, Ольга Аросева, Вера Васильева, Федор Добронравов, Максим Аверин и многие другие.
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Заголовок открываемого материала
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