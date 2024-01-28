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Десятки улиц Симферополя останутся без света - РИА Новости Крым, 28.01.2024
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Десятки улиц Симферополя останутся без света
Десятки улиц Симферополя останутся без света - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Десятки улиц Симферополя останутся без света
Несколько десятков улиц Симферополя, в том числе в центре, временно останутся без электричества в связи с плановыми ремонтными работами. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T21:25
2024-01-28T21:25
отключение электроэнергии в крыму
симферополь
гуп рк "крымэнерго"
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
электросети
электричество
электроэнергия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Несколько десятков улиц Симферополя, в том числе в центре, временно останутся без электричества в связи с плановыми ремонтными работами. Об этом предупредили в компании "Крымэнерго".Подача электроэнергии будет прекращена с 8 до 17 часов 29 и 30 января.Отключения затронут некоторых абонентов по следующим адресам: ул. Генерала Васильева, ул. Складская, ул. Желябова, ул. А. Невского, ул. К. Либкнехта, ул. К. Маркса, ул. Р. Люксембург, ул. Толстого, ул. Жуковского, ул. Долгоруковская/ул. Желябова, ул. Киевская, пер. Клинический, пер. Ялтинский, ул. Лескова, ул. Ломоносова, ул. Пирогова, ул. Радищева, ул. Рылеева, ул. Битакская, ул. Ладыгина, ул. Солнечная, ул. Лебедева, ул. Чапаева, пер. Щорса, ул. Куйбышева, ул. Лермонтова, пер. Совхозный, ул. Фруктовая, пер. Фруктовый, ул. Эскадронная, ул. Павленко, пер. Тупой, ул. Калинина, пер. Косогорный, ул. Хабаровская, ул. Кечкеметская, ул. Арабатская, ул. С. Лазо и ул. Панфиловцев.Также временно обесточены будут несколько садовые товарищества в микрорайоне "Каменка": СОТ "Гвоздика" и СТ "Звездочка".В "Крымэнерго" рекомендует горожанам отключить электроприборы от сети на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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отключение электроэнергии в крыму, симферополь, гуп рк "крымэнерго", жкх, жкх крыма и севастополя, общество, электросети, электричество, электроэнергия, новости крыма
Десятки улиц Симферополя останутся без света

В центре Симферополя в понедельник и вторник отключат свет

21:25 28.01.2024
 
© Фото пресс-службы ГУП РК "Крымэнерго"Энергетики демонтируют поврежденную под Алуштой опору ЛЭП
Энергетики демонтируют поврежденную под Алуштой опору ЛЭП
© Фото пресс-службы ГУП РК "Крымэнерго"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Несколько десятков улиц Симферополя, в том числе в центре, временно останутся без электричества в связи с плановыми ремонтными работами. Об этом предупредили в компании "Крымэнерго".
Подача электроэнергии будет прекращена с 8 до 17 часов 29 и 30 января.
Отключения затронут некоторых абонентов по следующим адресам: ул. Генерала Васильева, ул. Складская, ул. Желябова, ул. А. Невского, ул. К. Либкнехта, ул. К. Маркса, ул. Р. Люксембург, ул. Толстого, ул. Жуковского, ул. Долгоруковская/ул. Желябова, ул. Киевская, пер. Клинический, пер. Ялтинский, ул. Лескова, ул. Ломоносова, ул. Пирогова, ул. Радищева, ул. Рылеева, ул. Битакская, ул. Ладыгина, ул. Солнечная, ул. Лебедева, ул. Чапаева, пер. Щорса, ул. Куйбышева, ул. Лермонтова, пер. Совхозный, ул. Фруктовая, пер. Фруктовый, ул. Эскадронная, ул. Павленко, пер. Тупой, ул. Калинина, пер. Косогорный, ул. Хабаровская, ул. Кечкеметская, ул. Арабатская, ул. С. Лазо и ул. Панфиловцев.
Также временно обесточены будут несколько садовые товарищества в микрорайоне "Каменка": СОТ "Гвоздика" и СТ "Звездочка".
В "Крымэнерго" рекомендует горожанам отключить электроприборы от сети на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии.
 
Отключение электроэнергии в КрымуСимферопольГУП РК "Крымэнерго"ЖКХЖКХ Крыма и СевастополяОбществоЭлектросетиЭлектричествоЭлектроэнергияНовости Крыма
 
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