https://crimea.ria.ru/20240125/v-tatyanin-den-rnkb-rasskazal-o-finansovom-povedenii-molodezhi-1134458509.html
В Татьянин день РНКБ рассказал о финансовом поведении молодежи
В Татьянин день РНКБ рассказал о финансовом поведении молодежи - РИА Новости Крым, 25.01.2024
В Татьянин день РНКБ рассказал о финансовом поведении молодежи
Средний размер вклада клиентов РНКБ Банка (ПАО) в возрасте от 17 до 25 лет составляет 255 тысяч рублей, наибольшей популярностью у молодежи пользуются вклады с... РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T16:27
2024-01-25T16:27
2024-01-25T16:27
рнкб (пао)
деньги
финансы
кредит
ипотека
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Средний размер вклада клиентов РНКБ Банка (ПАО) в возрасте от 17 до 25 лет составляет 255 тысяч рублей, наибольшей популярностью у молодежи пользуются вклады с максимальной ставкой на фиксированный срок размещения, сообщает банк.РНКБ (входит в Группу ВТБ) накануне Дня студента изучил особенности финансового поведения молодежной аудитории в возрасте от 17 до 25 лет.В целом количество активных клиентов 17-25 лет в РНКБ в январе 2024 года составило 223,5 тысячи человек, из них около 3 тысяч являются студентами. "Студенческий" депозитный портфель в банке на сегодняшний день превысил 1 миллиард рублей.Около 30 тысяч молодых людей используют для формирования сбережений накопительные счета. Средний остаток на таком счету в январе составил свыше 15 тысяч рублей.У клиентов в возрасте 17-25 лет также пользуются спросом кредитные продукты. В настоящее время их оформили в РНКБ почти 9,5 тысячи человек, "молодежный" кредитный портфель на сегодняшний день составляет 2,2 миллиарда рублей. При этом наибольшей популярностью пользуется ипотека, которая составляет около 58% (1,3 миллиарда рублей) от общего кредитного портфеля молодежи. Средний чек ипотечного кредита у таких клиентов – 3,8 миллиона рублей, средний срок ипотеки – более 23 лет, кредиты в основном оформляются с созаемщиками."Молодежный" портфель кредитов наличными, в том числе льготных кредитов на образование, по итогам 2023 года превысил 630 миллионов рублей.
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рнкб (пао), деньги, финансы, кредит, ипотека, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Средний размер вклада клиентов РНКБ Банка (ПАО) в возрасте от 17 до 25 лет составляет 255 тысяч рублей, наибольшей популярностью у молодежи пользуются вклады с максимальной ставкой на фиксированный срок размещения, сообщает банк.
РНКБ (входит в Группу ВТБ) накануне Дня студента изучил особенности финансового поведения молодежной аудитории в возрасте от 17 до 25 лет.
В целом количество активных клиентов 17-25 лет в РНКБ в январе 2024 года составило 223,5 тысячи человек, из них около 3 тысяч являются студентами. "Студенческий" депозитный портфель в банке на сегодняшний день превысил 1 миллиард рублей.
Около 30 тысяч молодых людей используют для формирования сбережений накопительные счета. Средний остаток на таком счету в январе составил свыше 15 тысяч рублей.
У клиентов в возрасте 17-25 лет также пользуются спросом кредитные продукты. В настоящее время их оформили в РНКБ почти 9,5 тысячи человек, "молодежный" кредитный портфель на сегодняшний день составляет 2,2 миллиарда рублей. При этом наибольшей популярностью пользуется ипотека, которая составляет около 58% (1,3 миллиарда рублей) от общего кредитного портфеля молодежи. Средний чек ипотечного кредита у таких клиентов – 3,8 миллиона рублей, средний срок ипотеки – более 23 лет, кредиты в основном оформляются с созаемщиками.
"Молодежный" портфель кредитов наличными, в том числе льготных кредитов на образование, по итогам 2023 года превысил 630 миллионов рублей.
"Финансовая грамотность, в частности, умение пользоваться банковскими продуктами, особенно важна для молодых людей. Чем раньше молодое поколение научится серьезному отношению к деньгам, тем выше шанс, что в зрелом возрасте они будут правильно распоряжаться своими финансами и использовать современные инструменты для увеличения своего дохода и улучшения качества жизни", - приводится в сообщении комментарий заместителя председателя правления РНКБ Николая Билана.