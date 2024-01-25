https://crimea.ria.ru/20240125/v-tatyanin-den-rnkb-rasskazal-o-finansovom-povedenii-molodezhi-1134458509.html

В Татьянин день РНКБ рассказал о финансовом поведении молодежи

В Татьянин день РНКБ рассказал о финансовом поведении молодежи - РИА Новости Крым, 25.01.2024

В Татьянин день РНКБ рассказал о финансовом поведении молодежи

Средний размер вклада клиентов РНКБ Банка (ПАО) в возрасте от 17 до 25 лет составляет 255 тысяч рублей, наибольшей популярностью у молодежи пользуются вклады с... РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T16:27

2024-01-25T16:27

2024-01-25T16:27

рнкб (пао)

деньги

финансы

кредит

ипотека

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111637/33/1116373385_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d7d1d11344236320572070ac73c97bdc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Средний размер вклада клиентов РНКБ Банка (ПАО) в возрасте от 17 до 25 лет составляет 255 тысяч рублей, наибольшей популярностью у молодежи пользуются вклады с максимальной ставкой на фиксированный срок размещения, сообщает банк.РНКБ (входит в Группу ВТБ) накануне Дня студента изучил особенности финансового поведения молодежной аудитории в возрасте от 17 до 25 лет.В целом количество активных клиентов 17-25 лет в РНКБ в январе 2024 года составило 223,5 тысячи человек, из них около 3 тысяч являются студентами. "Студенческий" депозитный портфель в банке на сегодняшний день превысил 1 миллиард рублей.Около 30 тысяч молодых людей используют для формирования сбережений накопительные счета. Средний остаток на таком счету в январе составил свыше 15 тысяч рублей.У клиентов в возрасте 17-25 лет также пользуются спросом кредитные продукты. В настоящее время их оформили в РНКБ почти 9,5 тысячи человек, "молодежный" кредитный портфель на сегодняшний день составляет 2,2 миллиарда рублей. При этом наибольшей популярностью пользуется ипотека, которая составляет около 58% (1,3 миллиарда рублей) от общего кредитного портфеля молодежи. Средний чек ипотечного кредита у таких клиентов – 3,8 миллиона рублей, средний срок ипотеки – более 23 лет, кредиты в основном оформляются с созаемщиками."Молодежный" портфель кредитов наличными, в том числе льготных кредитов на образование, по итогам 2023 года превысил 630 миллионов рублей.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), деньги, финансы, кредит, ипотека, общество