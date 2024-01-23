https://crimea.ria.ru/20240123/umer-osnovatel-kultovoy-gruppy-boney-m-1134410442.html

Умер основатель культовой группы Boney M

Умер основатель культовой группы Boney M - РИА Новости Крым, 23.01.2024

Умер основатель культовой группы Boney M

Немецкий музыкант, продюсер и основатель группы Boney M Фрэнк Фариан умер на 83-м году жизни, сообщает британский таблоид The Sun. РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T18:39

2024-01-23T18:39

2024-01-23T18:40

утраты

культура

в мире

германия

музыка

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/17/1123034563_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_27b02a8695eff25077e747d7dbecf8a4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Немецкий музыкант, продюсер и основатель группы Boney M Фрэнк Фариан умер на 83-м году жизни, сообщает британский таблоид The Sun.Фариан скончался в своей квартире в Майами (штат Флорида, США). О причинах смерти музыканта не сообщается.В то же время, по информации таблоида, здоровье Фариана на некоторое время серьезно пошатнулось, когда он перенес операцию на сердце и в 2022 году ему вставили сердечный клапан.Фариан родился в 1941 году в Кирне на юго-западе Германии. В 1968 году начал сольную карьеру певца и продюсера. В 1976 году основал группу Boney M из перебравшихся в Европу выходцев с Ямайки и Малых Антильских островов. Является автором таких хитов группы, как Rasputin и Daddy Cool.Фариан также работал со многими суперзвездами на протяжении своей карьеры, включая Стиви Уандера и MeatLoaf.

https://crimea.ria.ru/20231217/umer-otar-ioseliani-1133613229.html

германия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, культура, в мире, германия, музыка, новости