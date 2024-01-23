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Умер основатель культовой группы Boney M - РИА Новости Крым, 23.01.2024
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Умер основатель культовой группы Boney M
Умер основатель культовой группы Boney M - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Умер основатель культовой группы Boney M
Немецкий музыкант, продюсер и основатель группы Boney M Фрэнк Фариан умер на 83-м году жизни, сообщает британский таблоид The Sun. РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T18:39
2024-01-23T18:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Немецкий музыкант, продюсер и основатель группы Boney M Фрэнк Фариан умер на 83-м году жизни, сообщает британский таблоид The Sun.Фариан скончался в своей квартире в Майами (штат Флорида, США). О причинах смерти музыканта не сообщается.В то же время, по информации таблоида, здоровье Фариана на некоторое время серьезно пошатнулось, когда он перенес операцию на сердце и в 2022 году ему вставили сердечный клапан.Фариан родился в 1941 году в Кирне на юго-западе Германии. В 1968 году начал сольную карьеру певца и продюсера. В 1976 году основал группу Boney M из перебравшихся в Европу выходцев с Ямайки и Малых Антильских островов. Является автором таких хитов группы, как Rasputin и Daddy Cool.Фариан также работал со многими суперзвездами на протяжении своей карьеры, включая Стиви Уандера и MeatLoaf.
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утраты, культура, в мире, германия, музыка, новости
Умер основатель культовой группы Boney M

Основатель группы Boney M и автор хита Rasputin Фрэнк Фариан умер в возрасте 82 лет

18:39 23.01.2024 (обновлено: 18:40 23.01.2024)
 
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Немецкий музыкант, продюсер и основатель группы Boney M Фрэнк Фариан умер на 83-м году жизни, сообщает британский таблоид The Sun.
Фариан скончался в своей квартире в Майами (штат Флорида, США). О причинах смерти музыканта не сообщается.
В то же время, по информации таблоида, здоровье Фариана на некоторое время серьезно пошатнулось, когда он перенес операцию на сердце и в 2022 году ему вставили сердечный клапан.
Фариан родился в 1941 году в Кирне на юго-западе Германии. В 1968 году начал сольную карьеру певца и продюсера. В 1976 году основал группу Boney M из перебравшихся в Европу выходцев с Ямайки и Малых Антильских островов. Является автором таких хитов группы, как Rasputin и Daddy Cool.
Фариан также работал со многими суперзвездами на протяжении своей карьеры, включая Стиви Уандера и MeatLoaf.
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