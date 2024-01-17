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Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.01.2024
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Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
В Севастополе объявлена воздушная тревога, информация с алгоритмом действий для населения опубликована в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева. РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T16:43
2024-01-17T16:43
севастополь
новости крыма
крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, информация с алгоритмом действий для населения опубликована в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.Оповещения жителей и гостей Севастополя о воздушной тревоге введены с сентября, после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота.
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севастополь, новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, воздушная тревога в севастополе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Воздушная тревога объявлена в Севастополе – Развожаев

16:43 17.01.2024
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, информация с алгоритмом действий для населения опубликована в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.
"ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!" – говорится в сообщении губернатора.
На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.
Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.
Оповещения жителей и гостей Севастополя о воздушной тревоге введены с сентября, после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота.
СевастопольНовости КрымаКрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымВоздушная тревога в Севастополе
 
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