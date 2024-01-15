https://crimea.ria.ru/20240115/rnkb-predostavil-finansirovanie-na-stroitelstvo-zhk-v-evpatorii-1134204227.html

РНКБ предоставил финансирование на строительство ЖК в Евпатории

РНКБ предоставил финансирование на строительство ЖК в Евпатории - РИА Новости Крым, 15.01.2024

РНКБ предоставил финансирование на строительство ЖК в Евпатории

РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, предоставил финансирование ООО "Специализированный застройщик "Славянский дом" (Группа компаний "Славянский дом") на... РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T14:43

2024-01-15T14:43

2024-01-15T14:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, предоставил финансирование ООО "Специализированный застройщик "Славянский дом" (Группа компаний "Славянский дом") на сумму 6,8 миллиарда рублей, сообщает банк.Средства предоставлены до 2027 года в рамках проектного финансирования на строительство первого и второго этапов жилищно-рекреационного комплекса в Евпатории. Реализация проекта производится согласно ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов.Группа компаний "Славянский дом" специализируется на строительстве жилых комплексов и в настоящее время реализует на территории Республики Крым проекты совместно с банком РНКБ общей площадью порядка 173 тысяч квадратных метров.

https://crimea.ria.ru/20240111/rnkb-v-2023-godu-podpisal-sdelki-na-finansirovanie-28-stroek-v-krymu-1134119832.html

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