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РНКБ предоставил финансирование на строительство ЖК в Евпатории - РИА Новости Крым, 15.01.2024
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РНКБ предоставил финансирование на строительство ЖК в Евпатории
РНКБ предоставил финансирование на строительство ЖК в Евпатории - РИА Новости Крым, 15.01.2024
РНКБ предоставил финансирование на строительство ЖК в Евпатории
РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, предоставил финансирование ООО "Специализированный застройщик "Славянский дом" (Группа компаний "Славянский дом") на... РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T14:43
2024-01-15T14:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, предоставил финансирование ООО "Специализированный застройщик "Славянский дом" (Группа компаний "Славянский дом") на сумму 6,8 миллиарда рублей, сообщает банк.Средства предоставлены до 2027 года в рамках проектного финансирования на строительство первого и второго этапов жилищно-рекреационного комплекса в Евпатории. Реализация проекта производится согласно ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов.Группа компаний "Славянский дом" специализируется на строительстве жилых комплексов и в настоящее время реализует на территории Республики Крым проекты совместно с банком РНКБ общей площадью порядка 173 тысяч квадратных метров.
https://crimea.ria.ru/20240111/rnkb-v-2023-godu-podpisal-sdelki-na-finansirovanie-28-stroek-v-krymu-1134119832.html
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рнкб (пао), евпатория, новости крыма, крым, недвижимость в крыму, строительство
РНКБ предоставил финансирование на строительство ЖК в Евпатории

РНКБ предоставил финансирование на строительство жилищного комплекса в Евпатории

14:43 15.01.2024
 
© Пресс-служба РНКБРНКБ предоставил финансирование на строительство ЖК в Евпатории
РНКБ предоставил финансирование на строительство ЖК в Евпатории
© Пресс-служба РНКБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, предоставил финансирование ООО "Специализированный застройщик "Славянский дом" (Группа компаний "Славянский дом") на сумму 6,8 миллиарда рублей, сообщает банк.
Средства предоставлены до 2027 года в рамках проектного финансирования на строительство первого и второго этапов жилищно-рекреационного комплекса в Евпатории. Реализация проекта производится согласно ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов.
"В 2023 году мы одобрили и подписали сделки по финансированию объектов строительства на территории полуострова на сумму более 43,7 миллиарда рублей", - отметил старший вице-президент – директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.
Группа компаний "Славянский дом" специализируется на строительстве жилых комплексов и в настоящее время реализует на территории Республики Крым проекты совместно с банком РНКБ общей площадью порядка 173 тысяч квадратных метров.
Строительство - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
11 января, 14:58
РНКБ в 2023 году подписал сделки на финансирование 28 строек в Крыму
РНКБ (ПАО)ЕвпаторияНовости КрымаКрымНедвижимость в КрымуСтроительство
 
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