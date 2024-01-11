https://crimea.ria.ru/20240111/chego-zhdat-ot-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1134072659.html
Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
Чего ждать от погоды в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
В четверг в Крыму без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T00:01
2024-01-11T00:01
2024-01-11T00:06
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1b/1129009811_0:26:1280:746_1920x0_80_0_0_7ec0f02cee7d471eb63af602ad3e136c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем 0...+2 градуса.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +4… +6 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы от -4 до +1, днем +3...+5 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240110/gololed-v-krymu-situatsiya-na-angarskom-i-grushevskom-perevalakh-1134083171.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1b/1129009811_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_114665e6f1b5776aa61aa56e321c5570.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
В Крыму в четверг без существенных осадков, на дорогах гололедица
00:01 11.01.2024 (обновлено: 00:06 11.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-западный, западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7, на южном побережье около нуля, днем 0…+5 градусов, в горах -1…-3", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем 0...+2 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +4… +6 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы от -4 до +1, днем +3...+5 градусов.