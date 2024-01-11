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Чего ждать от погоды в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 11.01.2024
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Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
Чего ждать от погоды в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
В четверг в Крыму без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T00:01
2024-01-11T00:06
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем 0...+2 градуса.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +4… +6 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы от -4 до +1, днем +3...+5 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240110/gololed-v-krymu-situatsiya-na-angarskom-i-grushevskom-perevalakh-1134083171.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Чего ждать от погоды в Крыму в четверг

В Крыму в четверг без существенных осадков, на дорогах гололедица

00:01 11.01.2024 (обновлено: 00:06 11.01.2024)
 
© РИА Новости КрымГололед
Гололед - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ветер северо-западный, западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7, на южном побережье около нуля, днем 0…+5 градусов, в горах -1…-3", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем 0...+2 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +4… +6 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы от -4 до +1, днем +3...+5 градусов.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 11 января
23:14Главные новости Крыма: 10 января
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