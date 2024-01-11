https://crimea.ria.ru/20240111/chego-zhdat-ot-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1134072659.html

Чего ждать от погоды в Крыму в четверг

Чего ждать от погоды в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Чего ждать от погоды в Крыму в четверг

В четверг в Крыму без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.01.2024

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погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем 0...+2 градуса.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +4… +6 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы от -4 до +1, днем +3...+5 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240110/gololed-v-krymu-situatsiya-na-angarskom-i-grushevskom-perevalakh-1134083171.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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