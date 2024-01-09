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В Южной Корее официально запретили есть собак

В Южной Корее официально запретили есть собак - РИА Новости Крым, 09.01.2024

В Южной Корее официально запретили есть собак

Парламент Южной Кореи принял законопроект, окончательно запрещающий продажу и употребление собачьего мяса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T12:42

2024-01-09T12:42

2024-01-09T12:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Парламент Южной Кореи принял законопроект, окончательно запрещающий продажу и употребление собачьего мяса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.Документ, в частности, запрещает разведение собак на убой, разделку, распространение и продажу собачьего мяса. Его поддержали 208 депутатов парламента при двух воздержавшихся.Тем, кто занимается разделкой собак, будет грозить до трех лет лишения свободы или штраф в размере до 30 миллионов вон (около 23 тысяч долларов).Торговцам собачьим мясом будет грозить до двух лет или штраф в размере до 20 миллионов вон.В Южной Корее на данный момент, по официальным данным, функционируют около 1150 собачьих ферм, 34 предприятия по разделке мяса, 219 дистрибьюторов и около 1600 ресторанов, которые продают блюда, приготовленные из собачьего мяса.По данным соцопросов, более 90% жителей страны заявили, что не намерены употреблять в пищу мясо собак.Традиция употребления собачьего мяса в Корее, по версии ученых, берет свое начало еще с эпохи неолита. Корейцы, как и другие азиаты, едят собачатину, поскольку считают, что это полезно для здоровья. В частности, многие верят, что мясо повышает потенцию и лечит туберкулез.В последние годы употребление в пищу собак стало предметом жесткой критики, как со стороны международного сообщества, так и среди молодого поколения корейцев.Зоозащитники в Южной Корее давно призывали официально запретить поедание собак, закрыть фермы, на которых животных в жутких условиях выращивают на убой, и рынки, где торгуют собачьим мясом. В 2021 году президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал законодательно установить такой запрет.

южная корея

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная корея, в мире, общество, еда, закон и право, новости