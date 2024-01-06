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Сеть зарядных станций для электромобилей расширяют в Севастополе
Сеть зарядных станций для электромобилей расширяют в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Сеть зарядных станций для электромобилей расширяют в Севастополе
16 новых высокоскоростных зарядных станций для электромобилей появились за год в Севастополе, эта работа продолжится, сообщил в субботу губернатор города Михаил РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T15:46
2024-01-06T15:46
2024-01-06T15:46
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. 16 новых высокоскоростных зарядных станций для электромобилей появились за год в Севастополе, эта работа продолжится, сообщил в субботу губернатор города Михаил Развожаев.Всего, по его данным, теперь в городе расположено 27 зарядных станций. Еще пять планируют построить в этом году.Распоряжением правительства России Севастополь ранее был включен в перечень территорий и дорог федерального значения, определенных в качестве пилотных для создания зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств до 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Электрокары в Крыму и Севастополе: что сделают на федеральные деньгиВ Крыму откроется первая СТО для электромобилейВ РФ хотят увеличить утилизационный сбор на электрокары почти в 9 раз
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севастополь, михаил развожаев, новости крыма, электромобиль, городская среда, крым, туризм в крыму
Сеть зарядных станций для электромобилей расширяют в Севастополе
Развожаев: 16 зарядных станций для электромобилей появились за год в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. 16 новых высокоскоростных зарядных станций для электромобилей появились за год в Севастополе, эта работа продолжится, сообщил в субботу губернатор города Михаил Развожаев.
"Зарядок становится больше, потому что буквально за год количество официально зарегистрированных электромобилей в нашем городе выросло вшестеро: если в прошлом году их было 38, то сейчас — уже 242. К тому же, в город приезжают туристы — соответственно, в курортный сезон людей на электромобилях становится еще больше, и развивать эту инфраструктуру сейчас очень нужно", - пояснил в своем Telegram-канале глава Севастополя.
Всего, по его данным, теперь в городе расположено 27 зарядных станций. Еще пять планируют построить в этом году.
Распоряжением правительства России Севастополь ранее был включен в перечень территорий и дорог федерального значения, определенных в качестве пилотных для создания зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств до 2024 года.
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