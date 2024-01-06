https://crimea.ria.ru/20240106/set-zaryadnykh-stantsiy-dlya-elektromobiley-rasshiryayut-v-sevastopole-1134021919.html

Сеть зарядных станций для электромобилей расширяют в Севастополе

Сеть зарядных станций для электромобилей расширяют в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.01.2024

Сеть зарядных станций для электромобилей расширяют в Севастополе

16 новых высокоскоростных зарядных станций для электромобилей появились за год в Севастополе, эта работа продолжится, сообщил в субботу губернатор города Михаил РИА Новости Крым, 06.01.2024

2024-01-06T15:46

2024-01-06T15:46

2024-01-06T15:46

севастополь

михаил развожаев

новости крыма

электромобиль

городская среда

крым

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. 16 новых высокоскоростных зарядных станций для электромобилей появились за год в Севастополе, эта работа продолжится, сообщил в субботу губернатор города Михаил Развожаев.Всего, по его данным, теперь в городе расположено 27 зарядных станций. Еще пять планируют построить в этом году.Распоряжением правительства России Севастополь ранее был включен в перечень территорий и дорог федерального значения, определенных в качестве пилотных для создания зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств до 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Электрокары в Крыму и Севастополе: что сделают на федеральные деньгиВ Крыму откроется первая СТО для электромобилейВ РФ хотят увеличить утилизационный сбор на электрокары почти в 9 раз

севастополь

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости крыма, электромобиль, городская среда, крым, туризм в крыму