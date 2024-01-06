Новогодние традиции народов Крыма: игры, обряды, застолье
Как отмечают Новый год и Рождество некоторые народы Крыма: часть 2
© "Волонтеры госпиталей"Для новогодних подарков волонтеры испекли замечательные домашние пряники.
© "Волонтеры госпиталей"
Новый год у разных народов в Крыму традиционно празднуется в разные даты, преимущественно весной, что связано с циклом земледельческих работ, их началом или завершением. Как отмечают Новый год разные народы, живущие в Крыму – в материале РИА Новости Крым.
Русские, украинцы, белорусы
Самое главное для русских на новый год – застолье.
"На крестьянском столе была выпечка, пироги да пряники, с ягодами да на меду и конечно квашеная капуста и маринованные грибочки и салат из редьки", - рассказали РИА Новости Крым в национально-культурной автономии русских Крыма.
У богатых людей и стол был побогаче – осетры да икра.
"Традиционным новогодним блюдом считались блины и кутья. Гостей угощали орехами, сладостями, печеньем в форме домашних животных: коров, быков, коней. На новогоднем столе не должны были присутствовать блюда из домашней птицы, пернатой дичи или зайца, потому что существовало поверье, что из дома могло улететь или убежать счастье", - замечают сотрудники Крымского этнографического музея.
Встречать Новый год принято в новом платье и обуви, перед праздником старались простить все обиды, отдать все долги. В канун праздника в домах мыли окна и зеркала, избавлялись от разбитой посуды.
"В некоторых домах соблюдался не менее интересный обычай: в ночь под Новый год девушка клала под подушку первый кусок от праздничного ужина и перед сном приглашала суженого прийти отведать ее блюдо. Тогда он являлся к ней во сне - приходил на угощение. Сон с котом или кошкой считался особенно счастливым", - гласит информация этнографов.
Ну и, конечно же, главный зимний персонаж русских – Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Раньше он был персонажем – персонификацией сил зла, стужи, холода – и назывался Карачун или Трясун. И только столетие назад трансформировался в привычного нам доброго величественного деда.
Важнейшими элементами традиционного новогоднего праздника украинцев середины XIX — начала XX веков выступают ритуальный стол, щедрование в костюмах ряженых, то есть обходы домов с поздравлениями.
Вечер под Новый год назывался "щедрым вечором". Самыми популярными угощеньями на Щедрый вечер, который приходился после Рождества, то есть в не постные дни, были жареное мясо, колбасы, различные вареники.
Как рассказала РИА Новости Крым исполнительный директор РНК "Украинская община Крыма" Анастасия Лушникова, кроме елки украинцы ставили на новый год у себя в домах "дидух":
"Это последний сноп, который собрали с поля при жатве, его ставят в красный угол под иконами. Он, по поверьям, служил связующим символом между миром предков и современным миром. Считалось, что если не наряжали дидуха, то лада в доме не будет. Дидуха украшали ленточками, самодельными игрушками – чем богаче, тем круче".
Западноукраинцы также делали своеобразного славянского "ловцов снов" из соломы - "павуканов". Многоугольные фигурки развешивали на балках хаты.
"Выпекали с песнями и обрядами большой хлеб, который потом ставили в средину стола. Считалось, что во время выпекания хлеба в хате должны находиться только замужние и только родившие женщины, чтобы на следующий год как можно больше родила земля и было как можно больше дохода в семье", - рассказывает Анастасия.
По окончании празднеств дидуха и солому, которая украшала стол, выносили из хаты и сжигали у ворот.
"Накануне Рождества от хат прогоняли ведьм, так как грань между мирами в это время истончается. Для этого посыпали маком вокруг хаты. Считалось, что пока ведьма все маковки не посчитает, она порога хаты не перейдет", - описывает еще один обряд Анастасия Лушникова.
Белорусский Дед Мороз называется Зюзя. Он – хозяин зимней стужи, пузатый, бородатый, низкорослый и босой. Живет в лесу и только иногда приходит в деревню. Интересное поверье существовало у белорусов – мороз может смягчиться, если как можно скорее пересчитать всех плешивых, живущих в деревне.
И только в ХХ веке появляется дед Мороз – привычный нам персонаж. И стол белорусов становится таким, как примерно у всех, только на новогоднем столе обязательно есть драники. А еще он должен быть полон мяса, говорят в национально-культурной общине белорусов Крыма.
У Деда Мороза из белой Руси есть своя резиденция, как у русского – в Великом Устюге. Она располагается в Беловежской пуще. А в деревне Озерцы живет его коллега – Зюзя Поозерский.
Караимы и розовое варенье
Интересны новогодние обычаи мусульманских народов, для которых традиционные национальные новые года приходятся на день, приближенный к весеннему равноденствию – примерно 21 марта.
Крымский народ караимы свой национальный новый год празднуют весной в марте-апреле, когда настает первый день месяца "Артарих" (месяц прибавления дней), осенью – религиозный, как иудеи, и 31 января – вместе со всеми.
Национальный новый год - "Йел баши" празднуют широким застольем. На стол подают много мяса жареного и тушеного, традиционные караимские пирожки с различными начинками и обязательное лакомство - белая халва с орехами, описывают обычаи караимов сотрудники Крымского этнографического музея.
Одна из традиций караимов – разламывать праздничный хлеб кульче и есть его, макая в мед или розовое варенье, и в этот момент загадывали желание.
"В новогоднюю ночь члены семьи ложатся спать с желанием видеть благоприятные сны. На следующее утро рассказывают свои сны бабушке или маме. Считается что сны, увиденные в эту ночь, сбываются", - уверяют этнографы.
Навруз, наврез и Новый год
У крымских татар весенний праздник называется наврез. Но и 31 декабря тоже застолье.
"Традиционно празднуем и 31 декабря. Наша семья в новогоднюю ночь готовит салат оливье и делаем кубете. Дедушку Мороза мы зовем Аяз Деде", - рассказал глава крымско-татарской национально-культурной автономии Ремзи Халилов.
А вот у казанских татар к детям приходит Кыш-Бабай, то есть "снежный дедушка". Также у татар есть Снегурочка - Кар Кызы.
"Новогодний стол у татар всегда щедрый, богатый. В основном это не салатики, как у русских. У татар принято подавать горячие мясные блюда, такие как зур бэлиш – это дорогой пирог для дорогих гостей. Также подается сладкий пирог с разными начинками – губадия. Традиционные блюда у татар на Новый год и на другие большие праздники – вяленый гусь – традиционное блюдо кочевых татар. А также сладости: всеми любимый чак-чак. Алкоголь на татарский стол не подают, только чай, компот и другие напитки. Празднуется новый год дома в кругу семьи, а потом ходят к соседям и друзьям в гости", - описывает традиции своего народа представители казанских татар, живущих в Крыму.
В Азербайджане Новый год начали праздновать с приходом первых русских поселенцев. Важным ритуалом Нового года является угощение медом и сладостями, чтобы грядущий год был приятным и счастливым.
"В этот день устраивается особенная новогодняя трапеза, на стол выставляются семь новогодних блюд, начинающихся на букву "С": серке – бальзамический уксус, сабзи – первая зелень, семани – особенная каша из пророщенной пшеницы и так далее. Обязательно ставится на стол крашеное яйцо, большая свеча и старинное зеркало. Яйцо, положенное на зеркало, служит символом перехода из старого мира в новый. А свеча оберегает дом от злобных духов. На стол также ставится сладкая выпечка: гоха – символ солнца, шакяр-бура – символ луны и пахлава – символ звезды", - о своих традициях повествуют в азербайджанской общине Крыма.
Главными атрибутами праздника считаются елка и Дед Мороз со Снегурочкой. У азербайджанцев Дед Мороз зовется Шахта Баба, а Снегурочка – Гаркыз. Шахта Баба одет обязательно в голубой костюм.
Узбеки, даже живущие в Крыму, на Новый год готовят очень много еды – плов, манты, шашлыки и салаты – оливье, шубу... Также у этого народа есть Дед Мороз и Снегурочка – Кор Бобо и Кор Хыз. Они, как и русские Дедушка Мороз и Снегурка, приносят детям радость, подарки и хорошее настроение.
В Дагестане 31 декабря накрывают стол такой же, как и по всей России – с оливье, шубой и другими вкусностями.
"Обычно также ставят традиционный хинкал. Он бывает в разных формах, у каждого многочисленного народа Дагестана свой, у аварцев, например, он с вареным мясом или вареной сушеной колбасой и с кефирным или сывороточным соусом", - говорит Шахри Гамзатова, заместитель председателя молодежной общественной организации "Дагестанская диаспора".
Новогодние шутки от коми
А вот коми раньше отмечали Новый год осенью. Родственные коми удмурты "год" именуют "ар", что на коми означает "осень". Но потом Новый год стал для коми, как и для всех советских людей, зимним праздником.
На коми языке главного волшебника называют Войпӧль - "Северный дед", а его спутницу – Лымныв.
"Когда хозяйки готовят стол, то готовят много вкусного мясного, ведь северные народы едят много мясного, чтобы поддержать организм на холоде. Один из обрядов сельской местности заключался в том, чтобы, когда готовят свиную голову, часть костей положить под стол, чтобы был достаток в следующем году, прибыли в дом. А молодежь развлекается – любят пошутить, могут крыльцо залить водой, чтоб было скользко, или подтащить к воротам не запряженную телегу, или забить дымоход", - рассказывает уроженка Коми СССР Татьяна Иванченко.
Есть в Крыму и сообщество марийцев. Его член Савелий Апанов поведал, что в первые числа января у этого народа совпадают с праздником "Овечья нога", который длится неделю:
"Вечером выходят во двор и дотрагиваются до овечьей ноги, просят, чтоб был хороший урожай. А потом утром ходят ряженые, их хозяева зазывают во двор, угощают пельменями и холодцом из дичи, ставят на стол также трехслойные блины. Ряженые пляшут и поют - желают хозяевам и всем всего доброго".
Также одно из традиционных блюд – печенье "орешки" с орехами и черемухой.