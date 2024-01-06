Как архитектор Душкин построил "ворота в Крым"

Легкая и изящная, с овальными мозаичными панно Александра Дейнеки, станция метро "Маяковская" в Москве была признана одной из самых красивых в мире... Уже воплощенная в мраморе, эта "жемчужина" Замоскворецкой линии Московского метрополитена им. Ленина прославилась на весь свет, получив Гран-при на Всемирной выставке-1939 в Нью-Йорке.