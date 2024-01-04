Новый год в Симферополе: экскурсия по времени и традициям
Как в Симферополе отмечали Новый год в разные годы
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоВечерний Симферополь
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. От петифура, Маяковского, лекций "Борьба японского империализма за господство в Тихом океане" до новогоднего банкета рабочего класса в ресторане "Астория", - как только не отмечали Новый год в Симферополе за прошедшие сто с лишним лет.
О том, когда в Крыму зародилась традиция встречи Нового года, как менялись обычаи, люди и места радио "Спутник" в Крыму рассказал гид по Крыму и Симферополю, путешественник, географ Иван Коваленко.
На рубеже веков
В Крыму традиция массово отмечать Новый год зародилась в конце 1890-х годов, - рассказывает Коваленко. Самые яркие праздники обещали три города – Симферополь, Севастополь и Ялта. За 10 дней до Нового года крымские газеты 1900 года пестрели рекламой о поступлении нового товара, распродажах и подарках. В качестве подарков предлагались бриллиантовые кольца, часы разных швейцарских марок, столовое серебро, платья. И елочные украшения.
За несколько дней до нового года симферопольские, севастопольские, ялтинские отели и рестораны устраивали балы-маскарады.
"Это была "фишка" Крыма. В Симферополе главный бал-маскарад устраивался в гостинице "Гранд-Отель". Он находился на том месте, где сейчас расположен Музыкальный театр, площадь и памятник Ленину, - рассказывает Иван Коваленко. - В одной из газет тех лет я увидел приглашение на бал-маскарад с призами. Обязательно на каждый день давались три дамских приза и один мужской. Женщины были в приоритете".
Так новогодние праздники встречал высший и средний класс. Вместе с тем, очень много делалось и для бедных людей. Праздники, к примеру, устраивали для детей-сирот в Симферополе. Своих нуждающихся поддерживали национальные общины. Например, еврейское благотворительное общество в Симферополе устраивало праздники для детей бедных евреев. То же делали караимы, греки.
Перед революцией
В предреволюционные годы симферопольцы по-прежнему праздновали Новый год как дома, с елочкой, так и в ресторанах. Самым популярным в Симферополе стал ресторан гостиницы "Европейская". Само здание находилось в сквере 200-летия Симферополя (ранее – сквер Дыбенко).
А вот, например, симферопольский "Гранд-Отель" завлекал посетителей на Новый год "гранд-ужином из трех блюд и бокалом заграничного шампанского". Меню 31 декабря 1912 года такое – "осетрина бакалер (рыба в кляре – ред.), дичь разная, салат латук и ассорти, парфе фундук и петифур (десерты - ред.)", а также, само собой, бокал заграничного шампанского. "Будет бой - серпантин и грандиозная музыкальная программа", - указывалось в анонсе.
"Есть воспоминания Владимира Маяковского и Игоря Северянина, - отмечает географ. - Они в нашем городе как раз были в 1912 году, заехали 28 декабря, а уехали 8 января. Поэт Игорь Северянин вспоминал, что на Новый год друзья их пригласили в Дворянский театр (ныне – Крымский академический русский драматический театр в Симферополе). Но не на представление. Там были устроены столы на 4 – 6 персон, а на сцене играла музыка, были какие-то развлечения… Поэтов узнали, кто-то закричал "Смотрите! У нас тут футуристы!", и все на них обратили внимание. Вот так вошел в историю наш Дворянский театр".
О том, какие блюда симферопольцы ставили на домашний праздничный стол, тоже рассказывает реклама в газетах того времени. "На свой праздничный стол покупайте только что полученную икру – лобанную (лобана – ред.) и паюсную, семгу, дичь битую, сливочные сыры".
В 1913 в газете "Салгир" была опубликована такая новогодняя шутка: "Встречаются два друга. Один другого спрашивает: "Как себя чувствуешь после Нового года?". Второй отвечает: "Легко очень себя чувствую. Все мои наградные ушли на чай прислуге и извозчикам, все жалование тоже ушло на извозчиков, а все здоровье ушло "на здоровье", ибо я выпил 327 рюмок. Ныне не человек хожу, а винный погреб. Даже боюсь закурить, а то взорвусь".
Новый год по-советски
Строгие послереволюционные годы отменили "буржуазное наследие" в юной стране Советов. Крым не стал исключением. Кроме того, 1923 год стал для полуострова страшным, - свирепствовал голод. О праздновании не могло быть и речи.
К середине 30-х годов Новый год вернулся. Правда, отмечали его своеобразно. В 1938 году по всей стране идут репрессии. В этот год газета "Красный Крым" объявляет, что с 25 по 27 декабря горожане должны посетить "предновогодние лекции". Тематика – "Развитие капитализма в России", "Борьба японского империализма за господство в Тихом океане" или "Выступление Сталина о конституции".
Впрочем, с 31 числа праздничные елки все же устраивались. В основном, для детей. Елка с 31 декабря по 3 января ожидала малышей в Театре юного зрителя. Здание ТЮЗа не сохранилось, оно находилось на улице Горького и было уничтожено во время Великой Отечественной войны. Работали "городские елки".
"Мероприятия для детей проходили и в школах города. В газете "Красный Крым" писали, что каникулы в симферопольских школах начнутся с традиционных елок, - подчеркивает Иван Коваленко. - Для старшеклассников на каникулах организовывали экскурсии и военизированные соревнования, а для младших – посещение кинотеатров. В эти дни показывали фильмы "Александр Невский" и "Тимур и его команда".
В центре города работал елочный базар "на территории городского цирка, ул. Горького, 3". Здесь стоял закрытый армянский храм, на его подворье в 30-е годы был устроен цирк. Кстати, на елочном базаре установили трехметровую фигуру Деда Мороза. Продавали елки и елочные украшения. Примечательно, что на тот момент акцент делался не на новогодних шарах, а на "дирижаблях и самолетах", - в те годы Советский Союз активно осваивал небо.
Новый год военных лет
Зимой 1940-41 годов в Крыму тоже отмечали Новый год. Причем, с размахом. Страна достигла определенного расцвета и шла вперед уверенными шагами. Это не могло не отразиться на общем настроении общества. Тогда "СимферопольТрест" предлагал горожанам встретить новогоднюю ночь в кафе-столовых. Слово "ресторан" не упоминалось, считалось "пережитком буржуазного прошлого". Тем не менее, в городе насчитывалось семь кафе-столовых. В них сервировали столики, царила праздничная атмосфера, было красиво и ярко.
В тот же год грянула Великая Отечественная война – страшная, разрушительная. Крымчанам не до праздников. Празднуют только фашистские оккупанты. В горсаду и скверах Симферополя они вырубили практически все хвойные деревья.
Симферополь освободили весной 1944 года после 865 дней оккупации. Несмотря на победу, люди подавлены, они не могут забыть пережитое.
И городские власти решили устроить грандиозный праздник для детей. 30 – 31 декабря 1944 года газета "Красный Крым" объявила, что 1 января будет наряжена и открыта городская ель в Пионерском саду. Это то место, где сейчас стоит памятник – танк Т-34 и храм Александра Невского. В советское время храм взорвали, на его месте разбили Пионерский сквер. Именно там и была установлена праздничная ель 1944 года. Вечером для старшеклассников города устроили бал-маскарад. Кроме того, каждый школьник Симферополя получил новогодние подарки – конфеты и орешки. Страна еще воюет, идут бои, но каждому школьнику власти нашли возможность и собрать подарок, и подарить новогоднюю радость.
Поддерживали не только детей. В том же 1944 году по Крыму открываются елочные базары, на которых продается 5 тысяч елок и елочные игрушки.
Возвращение "ресторана"
А уже в 1947 году Крым возвращается к традиции широкого отмечания Нового года. В обиход возвращается слово "ресторан". Видимо, государственная идеология получила установку поддерживать идею о том светлом будущем, которое ждет советский народ совсем скоро, - отмечает историк.
Наступление 1948 года симферопольцы активно праздновали в ресторане "Астория". Многие горожане старшего поколения хорошо помнят это название. Этот ресторан считался одним из самых "элитных" заведений крымской столицы. Располагалось шикарное трехэтажное здание на том месте, где сейчас разбит Сквер Республики и установлен памятник Вежливым людям. Кстати, до Великой Отечественной войны ресторан назывался "Учан-Су". В 44-м году в связи с выселением представителей ряда национальностей за пределы полуострова тюркское название было заменено на "Астория".
Празднование длилось до пяти утра, посетителей развлекал джазовый оркестр.
"Астория" стал таким флагманом празднований Нового года, - отмечает Коваленко. - Традиция продолжалась до 70-х годов. Упоминания о празднованиях встречается уже в газете "Крымская правда" 60-х годов: "в ресторане "Астория" (Новый год – ред.) отпраздновали 160 симферопольцев". При этом указывалось, что в зале - люди разных рабочих профессий: и инженер, и слесарь, научный работник и учитель".
Море, солнце, фотозона
С тех пор, по сути, поменялось немногое. Традиции, зародившиеся в последнем десятилетии 19 века, в большинстве своем живы до сих пор. Мы по-прежнему ставим елку, покупаем и дарим подарки, встречаем Новый год дома и в гостях. Что касается чисто симферопольских особенностей, то это, по мнению эксперта, – выезд к морю 1 или 2 января.
"Если говорить о современных традициях, то 1 или 2 января крымчане и симферопольцы стараются выехать на море. Приехать в ближайший приморский город, погулять по набережной", - отмечает Коваленко и обращает внимание на то, как сам Симферополь хорошеет из года в год. Появляются новые точки притяжения и организованные фотозоны. Эти особенности, а также события и различные активности позволяют "задержать" новогодние праздники практически до конца января.
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