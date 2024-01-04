https://crimea.ria.ru/20240104/novyy-god-v-simferopole-ekskursiya-po-vremeni-i-traditsiyam-1133714034.html

Новый год в Симферополе: экскурсия по времени и традициям

Новый год в Симферополе: экскурсия по времени и традициям - РИА Новости Крым, 04.01.2024

Новый год в Симферополе: экскурсия по времени и традициям

От петифура, Маяковского, лекций "Борьба японского империализма за господство в Тихом океане" до новогоднего банкета рабочего класса в ресторане "Астория", -... РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T07:57

2024-01-04T07:57

2024-01-04T07:57

радио "спутник в крыму"

новый год

новый год 2024

симферополь

история

общество

великая отечественная война

великая октябрьская социалистическая революция

дед мороз

елка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. От петифура, Маяковского, лекций "Борьба японского империализма за господство в Тихом океане" до новогоднего банкета рабочего класса в ресторане "Астория", - как только не отмечали Новый год в Симферополе за прошедшие сто с лишним лет.О том, когда в Крыму зародилась традиция встречи Нового года, как менялись обычаи, люди и места радио "Спутник" в Крыму рассказал гид по Крыму и Симферополю, путешественник, географ Иван Коваленко.На рубеже вековВ Крыму традиция массово отмечать Новый год зародилась в конце 1890-х годов, - рассказывает Коваленко. Самые яркие праздники обещали три города – Симферополь, Севастополь и Ялта. За 10 дней до Нового года крымские газеты 1900 года пестрели рекламой о поступлении нового товара, распродажах и подарках. В качестве подарков предлагались бриллиантовые кольца, часы разных швейцарских марок, столовое серебро, платья. И елочные украшения.За несколько дней до нового года симферопольские, севастопольские, ялтинские отели и рестораны устраивали балы-маскарады.Так новогодние праздники встречал высший и средний класс. Вместе с тем, очень много делалось и для бедных людей. Праздники, к примеру, устраивали для детей-сирот в Симферополе. Своих нуждающихся поддерживали национальные общины. Например, еврейское благотворительное общество в Симферополе устраивало праздники для детей бедных евреев. То же делали караимы, греки.Перед революциейВ предреволюционные годы симферопольцы по-прежнему праздновали Новый год как дома, с елочкой, так и в ресторанах. Самым популярным в Симферополе стал ресторан гостиницы "Европейская". Само здание находилось в сквере 200-летия Симферополя (ранее – сквер Дыбенко).А вот, например, симферопольский "Гранд-Отель" завлекал посетителей на Новый год "гранд-ужином из трех блюд и бокалом заграничного шампанского". Меню 31 декабря 1912 года такое – "осетрина бакалер (рыба в кляре – ред.), дичь разная, салат латук и ассорти, парфе фундук и петифур (десерты - ред.)", а также, само собой, бокал заграничного шампанского. "Будет бой - серпантин и грандиозная музыкальная программа", - указывалось в анонсе.О том, какие блюда симферопольцы ставили на домашний праздничный стол, тоже рассказывает реклама в газетах того времени. "На свой праздничный стол покупайте только что полученную икру – лобанную (лобана – ред.) и паюсную, семгу, дичь битую, сливочные сыры".В 1913 в газете "Салгир" была опубликована такая новогодняя шутка: "Встречаются два друга. Один другого спрашивает: "Как себя чувствуешь после Нового года?". Второй отвечает: "Легко очень себя чувствую. Все мои наградные ушли на чай прислуге и извозчикам, все жалование тоже ушло на извозчиков, а все здоровье ушло "на здоровье", ибо я выпил 327 рюмок. Ныне не человек хожу, а винный погреб. Даже боюсь закурить, а то взорвусь".Новый год по-советскиСтрогие послереволюционные годы отменили "буржуазное наследие" в юной стране Советов. Крым не стал исключением. Кроме того, 1923 год стал для полуострова страшным, - свирепствовал голод. О праздновании не могло быть и речи.К середине 30-х годов Новый год вернулся. Правда, отмечали его своеобразно. В 1938 году по всей стране идут репрессии. В этот год газета "Красный Крым" объявляет, что с 25 по 27 декабря горожане должны посетить "предновогодние лекции". Тематика – "Развитие капитализма в России", "Борьба японского империализма за господство в Тихом океане" или "Выступление Сталина о конституции".Впрочем, с 31 числа праздничные елки все же устраивались. В основном, для детей. Елка с 31 декабря по 3 января ожидала малышей в Театре юного зрителя. Здание ТЮЗа не сохранилось, оно находилось на улице Горького и было уничтожено во время Великой Отечественной войны. Работали "городские елки".В центре города работал елочный базар "на территории городского цирка, ул. Горького, 3". Здесь стоял закрытый армянский храм, на его подворье в 30-е годы был устроен цирк. Кстати, на елочном базаре установили трехметровую фигуру Деда Мороза. Продавали елки и елочные украшения. Примечательно, что на тот момент акцент делался не на новогодних шарах, а на "дирижаблях и самолетах", - в те годы Советский Союз активно осваивал небо.Новый год военных летЗимой 1940-41 годов в Крыму тоже отмечали Новый год. Причем, с размахом. Страна достигла определенного расцвета и шла вперед уверенными шагами. Это не могло не отразиться на общем настроении общества. Тогда "СимферопольТрест" предлагал горожанам встретить новогоднюю ночь в кафе-столовых. Слово "ресторан" не упоминалось, считалось "пережитком буржуазного прошлого". Тем не менее, в городе насчитывалось семь кафе-столовых. В них сервировали столики, царила праздничная атмосфера, было красиво и ярко.В тот же год грянула Великая Отечественная война – страшная, разрушительная. Крымчанам не до праздников. Празднуют только фашистские оккупанты. В горсаду и скверах Симферополя они вырубили практически все хвойные деревья. Симферополь освободили весной 1944 года после 865 дней оккупации. Несмотря на победу, люди подавлены, они не могут забыть пережитое.И городские власти решили устроить грандиозный праздник для детей. 30 – 31 декабря 1944 года газета "Красный Крым" объявила, что 1 января будет наряжена и открыта городская ель в Пионерском саду. Это то место, где сейчас стоит памятник – танк Т-34 и храм Александра Невского. В советское время храм взорвали, на его месте разбили Пионерский сквер. Именно там и была установлена праздничная ель 1944 года. Вечером для старшеклассников города устроили бал-маскарад. Кроме того, каждый школьник Симферополя получил новогодние подарки – конфеты и орешки. Страна еще воюет, идут бои, но каждому школьнику власти нашли возможность и собрать подарок, и подарить новогоднюю радость.Поддерживали не только детей. В том же 1944 году по Крыму открываются елочные базары, на которых продается 5 тысяч елок и елочные игрушки.Возвращение "ресторана"А уже в 1947 году Крым возвращается к традиции широкого отмечания Нового года. В обиход возвращается слово "ресторан". Видимо, государственная идеология получила установку поддерживать идею о том светлом будущем, которое ждет советский народ совсем скоро, - отмечает историк.Наступление 1948 года симферопольцы активно праздновали в ресторане "Астория". Многие горожане старшего поколения хорошо помнят это название. Этот ресторан считался одним из самых "элитных" заведений крымской столицы. Располагалось шикарное трехэтажное здание на том месте, где сейчас разбит Сквер Республики и установлен памятник Вежливым людям. Кстати, до Великой Отечественной войны ресторан назывался "Учан-Су". В 44-м году в связи с выселением представителей ряда национальностей за пределы полуострова тюркское название было заменено на "Астория".Празднование длилось до пяти утра, посетителей развлекал джазовый оркестр.Море, солнце, фотозонаС тех пор, по сути, поменялось немногое. Традиции, зародившиеся в последнем десятилетии 19 века, в большинстве своем живы до сих пор. Мы по-прежнему ставим елку, покупаем и дарим подарки, встречаем Новый год дома и в гостях. Что касается чисто симферопольских особенностей, то это, по мнению эксперта, – выезд к морю 1 или 2 января."Если говорить о современных традициях, то 1 или 2 января крымчане и симферопольцы стараются выехать на море. Приехать в ближайший приморский город, погулять по набережной", - отмечает Коваленко и обращает внимание на то, как сам Симферополь хорошеет из года в год. Появляются новые точки притяжения и организованные фотозоны. Эти особенности, а также события и различные активности позволяют "задержать" новогодние праздники практически до конца января.Читайте также на РИА Новости Крым:Новогодняя афиша: что посмотреть в крымских театрах во время каникулУчиться, играя: лучшие настолки для всей семьи от эксперта"Елки в помощь": врач-психиатр дал советы на новогодние праздники

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год, новый год 2024, симферополь, история, общество, великая отечественная война, великая октябрьская социалистическая революция, дед мороз, елка, театр, цирк