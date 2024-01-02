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Пять человек погибли при столкновении самолетов в аэропорту Токио - РИА Новости Крым, 02.01.2024
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Пять человек погибли при столкновении самолетов в аэропорту Токио
Пять человек погибли при столкновении самолетов в аэропорту Токио - РИА Новости Крым, 02.01.2024
Пять человек погибли при столкновении самолетов в аэропорту Токио
Пятеро из шести человек, находившихся в самолете береговой охраны Японии, который столкнулся с пассажирским бортом авиакомпании JAL в международном аэропорту... РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T17:16
2024-01-02T17:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Пятеро из шести человек, находившихся в самолете береговой охраны Японии, который столкнулся с пассажирским бортом авиакомпании JAL в международном аэропорту Ханеда, погибли. Об этом пишет РИА Новости по сообщению телеканала NHK со ссылкой на полицейское управление Токио.Сначала стало известно про гибель четырех человек, однако позднее сообщили еще об одном погибшем. Основная версия произошедшего – возгорание самолета произошло в результате столкновения пассажирского борта с самолетом береговой охраны Японии. По данным представителей JAL, столкновение могло произойти в тот момент посадки, когда другой самолет находился на взлетно-посадочной полосе, пишет РИА Новости.В самолете береговой охраны находились шесть человек. Одному человеку, предположительно, удалось спастись. Самолет береговой охраны после столкновения также загорелся, уточняет РИА Новости.При столкновении и последующем возгорании самолетов в токийском аэропорту пострадали 17 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное ТВ.Во вторник стало известно о возгорании пассажирского самолета при посадке в аэропорту Токио.
https://crimea.ria.ru/20240101/udar-stikhii-v-yaponii-29-zemletryaseniy-i-tsunami-na-krupneyshey-v-mire-aes-1133943939.html
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токио, новости, в мире, япония, самолет, происшествия, аэропорт
Пять человек погибли при столкновении самолетов в аэропорту Токио

Пять человек погибли в самолете береговой охраны в аэропорту Токио

17:16 02.01.2024 (обновлено: 17:17 02.01.2024)
 
Кадр видео
Кадр видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Пятеро из шести человек, находившихся в самолете береговой охраны Японии, который столкнулся с пассажирским бортом авиакомпании JAL в международном аэропорту Ханеда, погибли. Об этом пишет РИА Новости по сообщению телеканала NHK со ссылкой на полицейское управление Токио.
Сначала стало известно про гибель четырех человек, однако позднее сообщили еще об одном погибшем. Основная версия произошедшего – возгорание самолета произошло в результате столкновения пассажирского борта с самолетом береговой охраны Японии. По данным представителей JAL, столкновение могло произойти в тот момент посадки, когда другой самолет находился на взлетно-посадочной полосе, пишет РИА Новости.
В самолете береговой охраны находились шесть человек. Одному человеку, предположительно, удалось спастись. Самолет береговой охраны после столкновения также загорелся, уточняет РИА Новости.
При столкновении и последующем возгорании самолетов в токийском аэропорту пострадали 17 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное ТВ.
Во вторник стало известно о возгорании пассажирского самолета при посадке в аэропорту Токио.
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Вчера, 12:45
Удар стихии в Японии: 29 землетрясений и цунами на крупнейшей в мире АЭС
 
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Заголовок открываемого материала
17:16Пять человек погибли при столкновении самолетов в аэропорту Токио
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