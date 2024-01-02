https://crimea.ria.ru/20240102/krymskiy-most-v-ocheredi-sotni-avtomobiley-1133956628.html

Крымский мост: в очереди сотни автомобилей

Крымский мост: в очереди сотни автомобилей - РИА Новости Крым, 02.01.2024

Крымский мост: в очереди сотни автомобилей

На Крымском мосту выросла очередь к досмотровым пунктам. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 02.01.2024

2024-01-02T13:31

2024-01-02T13:31

2024-01-02T13:37

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту выросла очередь к досмотровым пунктам. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все траснспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край