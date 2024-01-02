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Крымский мост: в очереди сотни автомобилей - РИА Новости Крым, 02.01.2024
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Крымский мост: в очереди сотни автомобилей
Крымский мост: в очереди сотни автомобилей - РИА Новости Крым, 02.01.2024
Крымский мост: в очереди сотни автомобилей
На Крымском мосту выросла очередь к досмотровым пунктам. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T13:31
2024-01-02T13:37
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту выросла очередь к досмотровым пунктам. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все траснспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: в очереди сотни автомобилей

В очереди на Крымском мосту более 400 автомобилей

13:31 02.01.2024 (обновлено: 13:37 02.01.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту выросла очередь к досмотровым пунктам. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 13.00 в очереди со стороны Тамани находится 148 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 264 транспортных средства. Ожидание около часа", – говорится в сообщении.
Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все траснспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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