https://crimea.ria.ru/20240101/pogoda-v-krymu-v-pervyy-den-novogo-goda-1133892217.html
Погода в Крыму в первый день нового года
Погода в Крыму в первый день нового года - РИА Новости Крым, 01.01.2024
Погода в Крыму в первый день нового года
В первый день Нового года в Крыму благодаря области повышенного атмосферного давления без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.01.2024
2024-01-01T00:10
2024-01-01T00:10
2024-01-01T00:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. В первый день Нового года в Крыму благодаря области повышенного атмосферного давления без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем +10...+12.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью на побережье туман. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, утром и днем юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +11…+13.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков, температура воздуха в ночные часы +5...+7, днем составит +10...+12 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков, ночью +2...+4, днем +9...+11 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью +2...+4, днем +9...+11 градусов.
https://crimea.ria.ru/20231231/kakoy-budet-pogoda-v-novogodnyuyu-noch-i-pervuyu-nedelyu-2024-goda-v-krymu-1133895959.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в первый день нового года
В первый день нового года в Крыму прохладная погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. В первый день Нового года в Крыму благодаря области повышенного атмосферного давления без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"В понедельник ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, на побережье до +7, днем +8…+13 градусов", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем +10...+12.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью на побережье туман. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, утром и днем юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +11…+13.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков, температура воздуха в ночные часы +5...+7, днем составит +10...+12 градусов.
В Евпатории переменная облачность, без осадков, ночью +2...+4, днем +9...+11 градусов.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью +2...+4, днем +9...+11 градусов.