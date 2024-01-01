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Новогоднее обращение президента России Владимира Путина - РИА Новости Крым, 01.01.2024
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Новогоднее обращение президента России Владимира Путина
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина - РИА Новости Крым, 01.01.2024
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина
Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. РИА Новости Крым, 01.01.2024
2024-01-01T00:00
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новый год 2024
новый год
владимир путин (политик)
общество
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.Он напомнил, что в уходящем 2023 году Россия твердо отстаивала национальные интересы, свою свободу и безопасность. Главное же, что объединяло и объединяет россиян, по словам президента, — это судьба Отечества и глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия.Он обратился также к военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, отметив, что вся страна гордится ими и восхищается их мужеством. А сами бойцы, уверен глава государства, чувствуют любовь родных и близких, а также мощную, искреннюю поддержку всего народа — миллионов россиян.Президент добавил, что нет силы, которая способна разобщить россиян, заставить забыть память и веру отцов и остановить развитие нашей страны.В заключение глава государства обратил внимание на то, что наступающий 2024 год объявлен Годом семьи, и пожелал всем российским семьям всего самого доброго. Он выразил уверенность, что многонациональный российский народ обеспечит устойчивое развитие Отечества, благополучие граждан и станет еще сильнее.Путин выступал на традиционном фоне — у стен Кремля. Обращение продлилось около четырех минут.
https://crimea.ria.ru/20231231/sergey-aksenov-pozdravil-s-novym-godom-krymchan-i-voinov-na-peredovoy-1133937732.html
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новый год 2024, новый год, владимир путин (политик), общество, россия

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина

00:00 01.01.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.
Он напомнил, что в уходящем 2023 году Россия твердо отстаивала национальные интересы, свою свободу и безопасность. Главное же, что объединяло и объединяет россиян, по словам президента, — это судьба Отечества и глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия.
"Мы остро, отчетливо осознаем, как много в этот период зависит от нас самих, от нашего настроя на лучшее, нашего стремления поддержать друг друга словом и делом. Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах. В труде и в бою. В будни и праздники. Проявляя самые главные черты народа России: солидарность, милосердие, стойкость", — сказал глава государства.
Он обратился также к военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, отметив, что вся страна гордится ими и восхищается их мужеством. А сами бойцы, уверен глава государства, чувствуют любовь родных и близких, а также мощную, искреннюю поддержку всего народа — миллионов россиян.
Президент добавил, что нет силы, которая способна разобщить россиян, заставить забыть память и веру отцов и остановить развитие нашей страны.
В заключение глава государства обратил внимание на то, что наступающий 2024 год объявлен Годом семьи, и пожелал всем российским семьям всего самого доброго. Он выразил уверенность, что многонациональный российский народ обеспечит устойчивое развитие Отечества, благополучие граждан и станет еще сильнее.
"Это самый надежный залог будущего России", — заключил он.
Путин выступал на традиционном фоне — у стен Кремля. Обращение продлилось около четырех минут.
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Новый год 2024Новый годВладимир Путин (политик)ОбществоРоссия
 
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00:00Новогоднее обращение президента России Владимира Путина
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