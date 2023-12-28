https://crimea.ria.ru/20231228/poltysyachi-kommunalschikov-simferopolya-vyydut-na-rabotu-v-prazdniki-1133877196.html

Полтысячи коммунальщиков Симферополя выйдут на работу в праздники

Полтысячи коммунальщиков Симферополя выйдут на работу в праздники - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Полтысячи коммунальщиков Симферополя выйдут на работу в праздники

Чистоту в Симферополе на новогодние праздники обеспечат почти полтысячи уборщиков территорий, так что мусора в столице Крыма быть не должно. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T20:38

2023-12-28T20:38

2023-12-28T18:32

радио "спутник в крыму"

антон гумен

симферополь

новости крыма

городская среда

мбу "город"

новый год 2024

жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Чистоту в Симферополе на новогодние праздники обеспечат почти полтысячи уборщиков территорий, так что мусора в столице Крыма быть не должно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор муниципального бюджетного учреждения (МБУ) "Город" Антон Гумен.По его словам, работать в праздники будут без выходных, так что даже "рано утром 1 января симферопольцы, проснувшись в первый день нового года, выйдут на чистые улицы города". "Уборщики территорий будут практически в полном составе. Это почти 500 человек вместе с работниками подрядных организаций. У руководящего состава есть график дежурств. Соответственно, я, мои замы, руководители отделов будут в случае необходимости принимать те или иные решения. Поэтому город без присмотра в праздничные дни не останется, и мусора в нем быть не должно", – сказал Гумен.Основное внимание уделят центру города. Это в том числе площадь Ленина, на которой установлена главная елка города, и пешеходная часть на ул. Пушкина, ул. Карла Маркса и пр. "Это места, на которые будет пристальное внимание. Там двухразовый график уборки, утром и вечером", – уточнил Гумен.Также он заверил, что предприятие полностью готово к встрече морозов и борьбе с гололедицей, если с этим придется столкнуться.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники Как в Крыму будет работать скорая помощь на новогодние праздникиРемонт сквера Тренева в Симферополе: власти назвали дату открытия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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