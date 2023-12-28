https://crimea.ria.ru/20231228/podnoshenie-drakonu-tri-blyuda-kitayskoy-kukhni-dlya-novogodnego-stola-2024-1133857874.html

Подношение дракону: три блюда китайской кухни для новогоднего стола 2024

Подношение дракону: три блюда китайской кухни для новогоднего стола 2024 - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Подношение дракону: три блюда китайской кухни для новогоднего стола 2024

Шеф-повара севастопольских ресторанов поделились с РИА Новости Крым рецептами трех необычных для российского новогоднего стола блюд – из китайской кухни. И... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T19:02

2023-12-28T19:02

2023-12-28T19:02

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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Шеф-повара севастопольских ресторанов поделились с РИА Новости Крым рецептами трех необычных для российского новогоднего стола блюд – из китайской кухни. И показали, как их готовят. Все это непременно понравится символу и хозяину нового 2024 года – Зеленому Деревянному Дракону, ну а повторить будет вполне под силу всем, кто любит создавать в доме праздник своими руками. Важно лишь приобрести заранее некоторые ингредиенты, без которых аутентичности не добиться. И внимание: одно из кушаний следует начать готовить уже 29 декабря. Утка в гонконгском стилеКак раз эту красотку и стоит прихорашивать к новогоднему вечеру задолго до торжеств. В отличие от утки по-пекински, в которой главный акцент на хрустящую глянцевую кожицу, здесь все внимание – на мясо.Чтобы оно приобрело особый розовый цвет и стало супернежным, уточку перед тем как отправить в духовку следует потомить в соусе-маринаде. Для его приготовления потребуется несколько простых, но важных ингредиентов.Берем утиную тушку, промываем, вынимаем изнутри все лишнее, зачищаем и – шаманим, следуя советам шеф-повара Chang Room Артема Шекина.Для следующего этапа нужны корень имбиря и лук порей (можно заменить его зеленым, но только не репчатым). Из них должна получиться смесь граммов 250-300."Нам нужна зеленая часть лука, режем его ромбиками 3х3 сантиметра. Имбирь нарезаем слайсиками или натираем на крупной терке. Добавляем опять-таки 1/3 чайной ложки уже знакомых нам специй и столовую ложку соли – ее мясо возьмет в себя ровно столько, сколько нужно. Смешиваем хорошенько, как салат, и нашпиговываем утку, зашиваем и запаковываем. У всех холодильники в это время перегруженные, поэтому, если места для миски, где она сможет лежать под пленкой, не найдется, спокойно заматываем в пакет и убираем в холод, но, понятно, не в морозилку. Здесь утка должна медленно приготавливаться в маринаде двое суток. Так что в идеале сделать все 29 декабря".Тогда за считаные часы до Нового года останется совсем чуть, чтобы подать птицу на стол с пылу с жару."Ставим запекать под фольгой на 160 градусах ориентировочно на 1,5 часа. Потом фольгу полностью снимаем, снова намазываем утку маринадом (соевый соус, мальтоза, специи) и оставляем еще минут на 10 – 15 минут уже на 200 градусах. Доводим до корочки темно-золотого цвета. Кожа топится, уходит весь жир, и остается все самое вкусное".Совет – процесс нужно контролировать: многое зависит от печи, если она у вас с сильным обдувом, на все может понадобиться меньше времени."После этого достаем утку, даем немного остыть, чтобы соки перестали бегать, распарываем, вынимаем салат и разрезаем для выкладки на блюда так, как вам по вкусу. Можно отделить филешки, они легко отойдут. Я обычно отделяю грудку, крылышки и вообще все выкладываю: люблю с костями, чтобы можно было посмаковать".Подавать уточку шеф советует со свежими или маринованными огурцами, помидорами, ананасами, соевой спаржей (фучжу), зеленым луком, блинчиками и соусами – сладковатыми пряными вроде хойсин, который "просто отлично подходит". Но, по правде сказать, гармонично смотреться и с аппетитом употребляться с ней будет и выращенный в Крыму и сваренный с любовью картофель, говорит шеф.Подход к китайской кухне у него, при всей любви и уважении, авторский – с адаптацией под местного жителя: всего в меру. После запуска первого в Севастополе заведения паназии он не устает экспериментировать и всем того желает. А все потому, что заглянул однажды в Крым:Фунчоза с креветками и овощами"Китай – это лапша, с ней весь мир познакомили именно китайцы, у итальянцев ее не было", – говорит Петр Матвеев, шеф-повар ресторана "Окрошка".Фунчоза и есть лапша, только не привычная нам – мучная, а крахмальная, "стеклянная". А какой красивой и праздничной она может быть в соседстве с яркими овощами и морепродуктами, приготовленными в традиционной для Китая технике быстрой обжарки.Речь о стир-фрай" (to stir-fry – жарить, перемешивая), благодаря чему ингредиенты приобретают тонкую хрустящую корочку, оставаясь сочными внутри:Кроме фунчозы понадобятся: красный болгарский перец, кабачки и зеленый лук. А также креветки и грибы – и те, и другие необычные. Но шеф говорит, альтернативы возможны."Креветки нужны тигровые. Хотя можно и "пивные" почистить, размером 120х90, тоже будет вкусно. А грибы у нас древесные – муэр, их продают сушеными в упаковках. Они хрустящие и не имеют выраженного грибного вкуса, принимают вкус любого соуса – их добавляют для текстуры. Можно заменить вешенками, которые тоже не имеют яркого вкуса, как, например, шампиньоны, при этом очень классно гармонируют в таких блюдах". Еще нужен соус. Его готовим из двух – устричного и соевого, добавляем кунжутное масло и совсем чуть хлопьев чили. Перемешиваем и отставляем ждать своего времени. Ждет и фунчоза, ее замачиваем в теплой воде на полчаса, тогда к моменту попадания на сковороду она будет почти готова. Берем из расчета 90 граммов (в сухом виде) на порцию.Теперь к овощам: "Кабачок нарезаю брусочками, сердцевину не беру – она быстро "раскиселится", использую только часть со шкуркой. Перец – соломкой. Лук тоже мелко не крошим, чтобы не раскисал, берем и белую часть, и зеленую. Также немного зеленого нарезаю тонко и кладу в лед – он пригодится позже, для украшения, при подаче".Приступаем к главному. Ждем, пока сковорода сильно нагреется, можно даже дать ей начать дымить.Сразу предупреждение: все, что сюда кладем, постоянно активно перемешиваем лопаткой, как это делает Петр. А он прямо подбрасывает, на сковородке у него продукты пляшут, подпрыгивая. Две минуты – и готово. Еще минута – и выкладываем на тарелки. Сперва туда отправляется фунчоза, потом остальное. Посыпаем кунжутом и зеленым луком – тем самым, который оставляли в кусочках льда, чтобы он не зачах, и украшаем. Готово!"Рекомендую подавать горячим и съесть в новогоднюю ночь, тогда это красиво и вкусно. Иначе к утру 1 января все остынет и превратится в однородную массу, все-таки это крахмальная лапша", – предупреждает шеф.Он говорит, это блюдо стало одним из первых, с которым познакомился, когда пришел в профессию. И сейчас его привлекает в нем простота и вкус, который трудно забыть. Как и все, пожалуй, в китайской кухне, основа которой – соусы, способные превратить в шедевр "все, что прыгает, бегает и летает", шутит Петр. А он, как мы знаем, большой любитель не только баланса, но и кулинарного экстрима. Салат с угремДля этого блюда нам понадобятся: сладкий угорь, чуть островатый соус, овощи и зелень. Что, откуда и сколько берем? Рассчитываем, что одна порция – это примерно 50 г угря, 50 г соуса и 150 г салата.Угорь – его едят повсеместно в Азии, а к нам везут как правило из Китая – есть в крупных торговых сетях. В упаковке вы обнаружите уже зачищенную тушку в готовом сладком соусе на основе рисового вина. Останется только подогреть потом в духовке и порезать перед выкладкой на блюдо.С соусом будет чуть посложнее."Для соуса используем соевый соус, в который добавляем белое нерафинированное кунжутное масло для аромата, щепотку рыбного бульона хондаши в гранулах, тертую цедру лайма. Потом из лайма выдавливаем сок с расчетом долька на порцию. Теперь немного подсолнечного масла, кунжут белый жареный, настоянный на анчоусах рыбный соус – запах у него специфический, поэтому совсем чуть. Кладем натертый корень имбиря, щепотку сахара и мелко нарезанный стручковый красный перец. Венчиком взбиваем все в однородную массу. Соус готов. Надо дать ему постоять. Полчаса будет достаточно – возьмет свой вкус полностью".Наш третий кулинарный герой – шеф-повар ресторана "СушиДо" Евгений Крутиков. Он говорит: Вот эту "игрушечность" мы с вами и будем создавать. Для этого нужны:• огурец,• морковь,• сладкий красный и желтый болгарский перец,• пекинская капуста (середину не используем – только мягкий лист),• рукола,• листья шпината,• темный салат Лолло Росса и зеленый салат Лолло Бионда,• салат Хияши Вакаме (маринованные морские водоросли),• пророщенная соя."Все овощи режем тоненькой соломкой, а зелень просто рвем на небольшие куски, чтобы она не теряла сок. В этом смысл", – предупреждает Евгений.В овощи и зелень, которые мы нарезали и нарвали в глубокую тарелку, выливаем уже настоявшийся соус. Все хорошенько мешаем. Пора выкладывать.Подогретого угря нарезаем на кусочки и располагаем рядом с салатом. Поливаем только его соусом Унаги. Это тот самый сладкий соус на основе рисового вина, в котором наш "змеерыб" был упакован. На праздничном столе у китайцев всегда много закусок, салатов, самых разных, рассказывает Евгений. И они не жирные и в основном остро-сладкие, сладкие, кисло-сладкие. Все это прекрасно сочетается с мясными блюдами, горячим и каждый найдет здесь себе что-то по вкусу. Но главное: пусть рядом в праздник будут дорогие вам люди.

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

вкусно и полезно, китай, кулинария, севастополь, новый год 2024, новый год, крым