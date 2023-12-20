https://crimea.ria.ru/20231220/v-simferopole-poyavitsya-novyy-detskiy-sad-1133665946.html

В Симферополе появится новый детский сад

В Симферополе появится новый детский сад - РИА Новости Крым, 20.12.2023

В Симферополе появится новый детский сад

В начале следующего года в Симферополе в рамках выполнения федеральной целевой программы откроют новый детский сад. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T07:58

2023-12-20T07:58

2023-12-20T07:10

радио "спутник в крыму"

крым

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татьяна сухина

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дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В начале следующего года в Симферополе в рамках выполнения федеральной целевой программы откроют новый детский сад. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель главы администрации, начальник управления образования администрации города Татьяна Сухина.По ее словам, в городе на данный момент не просто достаточно мест в дошкольных учреждениях образования, но есть даже свободные.Татьяна Сухина уточнила, что свободные места для дошколят есть в поселка ГРЭС и в новом детском саду, который построен по национальной программе "Демография" на улице Юрия Лужкова. Подать заявление на прием ребенка в детские сады города, по словам начальника управления образования администрации, можно без привязки к регистрации по месту жительства.Татьяна Сухина также рассказала, что в этом году выдано 6687 направлений на прием в детские сады Симферополя. Большинство малышей двух и трех лет посещают дошкольные заведения."В начале 2014 года в очереди было около 18 тысяч детей. За этот период открылось очень много дошкольных заведений. Возведено 11 модульных садов на 100 и 120 мест. Построены дошкольные учреждения по федеральной целевой программе на 260 мест в разных районах города. Многие садики отремонтированы", - рассказала спикер.Также она отметила, что удалось вернуть помещения дошкольных учреждений, которые до 2014 года были сданы в аренду в том числе под офисы. Сейчас готовится проектная документация по ремонту такого дошкольного учреждения по улице Джанкойская, где нет детского сада.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке достроили детский сад на 140 местНовый детский сад на 260 мест в Приморском: как идет строительствоНа севере Крыма строят новые детсады: на каком этапе работы

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, детский сад, общество, татьяна сухина, реализация фцп в крыму и севастополе, дети, новости крыма