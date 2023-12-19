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Военкор РИА Новости Крым передал фотографии об СВО в гимназию Бахчисарая - РИА Новости Крым, 19.12.2023
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Военкор РИА Новости Крым передал фотографии об СВО в гимназию Бахчисарая
Военкор РИА Новости Крым передал фотографии об СВО в гимназию Бахчисарая - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Военкор РИА Новости Крым передал фотографии об СВО в гимназию Бахчисарая
"Жить, чтобы помнить". Редакция РИА Новости Крым передала фотографии, сделанные во время командировок военкоров в зону спецоперации и новые регионы России, в... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T16:43
2023-12-19T16:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. "Жить, чтобы помнить". Редакция РИА Новости Крым передала фотографии, сделанные во время командировок военкоров в зону спецоперации и новые регионы России, в гимназию имени Н.Р. Андреева в Бахчисарае.Фотографии сделаны военкором РИА Новости Крым Дмитрием Макеевым "за ленточкой" в 2022-2023 годах. Они отражают ключевые моменты СВО, показывают обстановку на передовой, разрушенные обстрелами дома и работу российских бойцов по защите мирного населения. Другая часть экспозиции посвящена уже мирной жизни новых регионов РФ, которые активно восстанавливаются и развиваются в составе большой страны. Отныне эти фотоработы займут свое место в музее Боевой славы гимназии имени Андреева.Также сотрудники сайта провели Урок мужества для юнармейских классов гимназии и рассказали о работе военных корреспондентов на передовой.Музей Боевой славы гимназии имени Андреева в декабре 2023 года признан лучшим в Республике Крым в номинации "Поисково-исследовательская работа". На рассмотрение конкурсной комиссии поступили 202 заявки из 155 школ и четырех учреждений СПО, из них к участию было допущено 196.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открылась выставка для детей о спецоперации на УкраинеПо обе стороны ленточки: две стороны жизни в объективе РИА Новости КрымС курорта – в прифронтовую зону: в Ялте открыли выставку РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, бахчисарай, новости сво, история, музеи крыма, общество, культура, патриотическое воспитание, дети, образование в крыму и севастополе, медиагруппа "россия сегодня", риа новости крым, новости крыма
Военкор РИА Новости Крым передал фотографии об СВО в гимназию Бахчисарая

Военкор РИА Новости Крым передал фотографии из зоны спецоперации в гимназию Бахчисарая

16:43 19.12.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. "Жить, чтобы помнить". Редакция РИА Новости Крым передала фотографии, сделанные во время командировок военкоров в зону спецоперации и новые регионы России, в гимназию имени Н.Р. Андреева в Бахчисарае.
Фотографии сделаны военкором РИА Новости Крым Дмитрием Макеевым "за ленточкой" в 2022-2023 годах. Они отражают ключевые моменты СВО, показывают обстановку на передовой, разрушенные обстрелами дома и работу российских бойцов по защите мирного населения. Другая часть экспозиции посвящена уже мирной жизни новых регионов РФ, которые активно восстанавливаются и развиваются в составе большой страны. Отныне эти фотоработы займут свое место в музее Боевой славы гимназии имени Андреева.
"Пусть дети знают, что там происходит на самом деле, пусть увидят реальные события так, как это увидели корреспонденты РИА Новости Крым. Наша редакция решила, что это будет лучший подарок в школьный музей, который хранит историческую память", - сказал Дмитрий Макеев.
Также сотрудники сайта провели Урок мужества для юнармейских классов гимназии и рассказали о работе военных корреспондентов на передовой.
Музей Боевой славы гимназии имени Андреева в декабре 2023 года признан лучшим в Республике Крым в номинации "Поисково-исследовательская работа". На рассмотрение конкурсной комиссии поступили 202 заявки из 155 школ и четырех учреждений СПО, из них к участию было допущено 196.
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КрымБахчисарайНовости СВОИсторияМузеи КрымаОбществоКультураПатриотическое воспитаниедетиОбразование в Крыму и СевастополеМедиагруппа "Россия сегодня"РИА Новости КрымНовости Крыма
 
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