https://crimea.ria.ru/20231219/voenkor-ria-novosti-krym-peredal-fotografii-ob-svo-v-gimnaziyu-bakhchisaraya-1133655432.html

Военкор РИА Новости Крым передал фотографии об СВО в гимназию Бахчисарая

Военкор РИА Новости Крым передал фотографии об СВО в гимназию Бахчисарая - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Военкор РИА Новости Крым передал фотографии об СВО в гимназию Бахчисарая

"Жить, чтобы помнить". Редакция РИА Новости Крым передала фотографии, сделанные во время командировок военкоров в зону спецоперации и новые регионы России, в... РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T16:43

2023-12-19T16:43

2023-12-19T16:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. "Жить, чтобы помнить". Редакция РИА Новости Крым передала фотографии, сделанные во время командировок военкоров в зону спецоперации и новые регионы России, в гимназию имени Н.Р. Андреева в Бахчисарае.Фотографии сделаны военкором РИА Новости Крым Дмитрием Макеевым "за ленточкой" в 2022-2023 годах. Они отражают ключевые моменты СВО, показывают обстановку на передовой, разрушенные обстрелами дома и работу российских бойцов по защите мирного населения. Другая часть экспозиции посвящена уже мирной жизни новых регионов РФ, которые активно восстанавливаются и развиваются в составе большой страны. Отныне эти фотоработы займут свое место в музее Боевой славы гимназии имени Андреева.Также сотрудники сайта провели Урок мужества для юнармейских классов гимназии и рассказали о работе военных корреспондентов на передовой.Музей Боевой славы гимназии имени Андреева в декабре 2023 года признан лучшим в Республике Крым в номинации "Поисково-исследовательская работа". На рассмотрение конкурсной комиссии поступили 202 заявки из 155 школ и четырех учреждений СПО, из них к участию было допущено 196.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открылась выставка для детей о спецоперации на УкраинеПо обе стороны ленточки: две стороны жизни в объективе РИА Новости КрымС курорта – в прифронтовую зону: в Ялте открыли выставку РИА Новости Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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