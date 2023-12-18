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Умер танцор "Пухляш" Дмитрий Красилов из клипа Little Big - РИА Новости Крым, 18.12.2023
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Умер танцор "Пухляш" Дмитрий Красилов из клипа Little Big
Умер танцор "Пухляш" Дмитрий Красилов из клипа Little Big - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Умер танцор "Пухляш" Дмитрий Красилов из клипа Little Big
Танцор и актер Дмитрий Красилов умер в Москве, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T19:59
2023-12-18T19:59
утраты
дмитрий красилов (пухляш)
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости Крым. Танцор и актер Дмитрий Красилов умер в Москве, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.Красилов получил широкую известность как танцор "Пухляш" в клипе группы LittleBig на песню Uno.
https://crimea.ria.ru/20210619/Skonchalas-zvezda-klipov-Little-Big-Polina-Sokolova-1119703027.html
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утраты, дмитрий красилов (пухляш), происшествия, общество, новости, культура, москва
Умер танцор "Пухляш" Дмитрий Красилов из клипа Little Big

Танцор "Пухляш" Дмитрий Красилов из клипа Little Big найден мертвым - СМИ

19:59 18.12.2023
 
© Кадр из клипа группы Little Big "Uno"Танцор и актер Дмитрий Красилов
Танцор и актер Дмитрий Красилов
© Кадр из клипа группы Little Big "Uno"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости Крым. Танцор и актер Дмитрий Красилов умер в Москве, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
"Его нашли в квартире без признаков жизни", - сообщил собеседник телеканала.
Красилов получил широкую известность как танцор "Пухляш" в клипе группы LittleBig на песню Uno.
Полина Соколова
19 июня 2021, 19:49
Скончалась звезда клипов Little Big Полина Соколова
 
УтратыДмитрий Красилов (Пухляш)ПроисшествияОбществоНовостиКультураМосква
 
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19:59Умер танцор "Пухляш" Дмитрий Красилов из клипа Little Big
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