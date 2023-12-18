https://crimea.ria.ru/20231218/umer-tantsor-pukhlyash-iz-klipa-little-big-1133635973.html
Умер танцор "Пухляш" Дмитрий Красилов из клипа Little Big
Умер танцор "Пухляш" Дмитрий Красилов из клипа Little Big - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Умер танцор "Пухляш" Дмитрий Красилов из клипа Little Big
Танцор и актер Дмитрий Красилов умер в Москве, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T19:59
2023-12-18T19:59
2023-12-18T19:59
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости Крым. Танцор и актер Дмитрий Красилов умер в Москве, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.Красилов получил широкую известность как танцор "Пухляш" в клипе группы LittleBig на песню Uno.
https://crimea.ria.ru/20210619/Skonchalas-zvezda-klipov-Little-Big-Polina-Sokolova-1119703027.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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утраты, дмитрий красилов (пухляш), происшествия, общество, новости, культура, москва
Умер танцор "Пухляш" Дмитрий Красилов из клипа Little Big
Танцор "Пухляш" Дмитрий Красилов из клипа Little Big найден мертвым - СМИ