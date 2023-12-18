https://crimea.ria.ru/20231218/umer-tantsor-pukhlyash-iz-klipa-little-big-1133635973.html

Умер танцор "Пухляш" Дмитрий Красилов из клипа Little Big

Умер танцор "Пухляш" Дмитрий Красилов из клипа Little Big - РИА Новости Крым, 18.12.2023

Умер танцор "Пухляш" Дмитрий Красилов из клипа Little Big

Танцор и актер Дмитрий Красилов умер в Москве, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T19:59

2023-12-18T19:59

2023-12-18T19:59

утраты

дмитрий красилов (пухляш)

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москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости Крым. Танцор и актер Дмитрий Красилов умер в Москве, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.Красилов получил широкую известность как танцор "Пухляш" в клипе группы LittleBig на песню Uno.

https://crimea.ria.ru/20210619/Skonchalas-zvezda-klipov-Little-Big-Polina-Sokolova-1119703027.html

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2023

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утраты, дмитрий красилов (пухляш), происшествия, общество, новости, культура, москва