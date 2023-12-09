https://crimea.ria.ru/20231209/sber-yugu-rossii-i-severnomu-kavkazu-nuzhno-500-mlrd-rubley-dlya-razvitiya-1133398456.html

"Сбер": Югу России и Северному Кавказу нужно 500 млрд рублей для развития

"Сбер": Югу России и Северному Кавказу нужно 500 млрд рублей для развития - РИА Новости Крым, 09.12.2023

"Сбер": Югу России и Северному Кавказу нужно 500 млрд рублей для развития

На Юге России в Северном Кавказе запущены десятки проектов, помогающие росту качества жизни более чем 23 миллионов жителей 13 регионов России, сообщает... РИА Новости Крым, 09.12.2023

2023-12-09T12:35

2023-12-09T12:35

2023-12-09T12:35

сбер

банк

крым

финансы

экономика

общество

кавказ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/08/1133398976_0:218:1280:938_1920x0_80_0_0_6a77d930298812e9e529e17608178c72.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. На Юге России в Северном Кавказе запущены десятки проектов, помогающие росту качества жизни более чем 23 миллионов жителей 13 регионов России, сообщает пресс-служба ПАО "Сбербанк".Предварительные итоги развития банка за 10 месяцев в Крыму в ходе пресс-конференции подвел председатель Юго-Западного банка "Сбербанка" Анатолий Песенников.По данным аналитиков, суммарная потребность в решениях для госсектора на Юге России и Северном Кавказе превышает 500 миллиардов рублей. Это десятки отраслей и направлений: от повышения доступности безналичных платежей до поддержки важнейших для экономики регионов инвестпроектов и цифровых решений для здравоохранения."Поиск и развитие новых инвестпроектов, модернизация инфраструктуры – одни из ключевых задач, решение которых ведет к комплексному росту экономики регионов. Среди ярких примеров – "Цифровой двойник" Нальчика, а также ряд совместных проектов с министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края. В Ростовской области помогаем в модернизации систем теплоснабжения на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей. Участвуем в финансировании строительства школ на Кубани и в Северной Осетии-Алании на сумму более 7,5 миллиарда рублей. В 2024 году современные школы откроются и в Новороссийске, Армавире, Анапе и Владикавказе. Еще один образовательный проект Сбера "Школа 21" помогает цифровизации экономики, укреплению технологического суверенитета страны. ИТ-кампусы скоро откроют в регионах Северного Кавказа: Магасе, Ставрополе и Махачкале", – приводятся в сообщении слова Песенникова.В мае в Ялте открыли первый офис, разработанный специально для Крыма. Главный фокус сегодня – на расширении сети офисов, безналичной инфраструктуры, поддержке роста качества жизни и финансовой грамотности взрослых и детей."Сбер" фиксирует высокий спрос в десятках направлений бизнеса в Крыму. Это и недвижимость, и туризм, и АПК, и торговля. О том, что предприниматели полуострова готовы расти говорит наглядно цифра в почти девять тысяч открытых на полуострове расчетных счетов. В среднем, это около одной тысячи счетов ежемесячно.

крым

кавказ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, банк, крым, финансы, экономика, общество, кавказ