https://crimea.ria.ru/20231205/situatsiya-u-krymskogo-mosta-vo-vtornik-vecherom-1133333242.html

Ситуация у Крымского моста во вторник вечером

Ситуация у Крымского моста во вторник вечером - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Ситуация у Крымского моста во вторник вечером

Во вторник вечером проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T23:09

2023-12-05T23:09

2023-12-05T23:09

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

керчь

тамань

краснодарский край

логистика

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Во вторник вечером проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Для проезда по транспортному переходу через Керченский пролив все автомобили проходят обязательный досмотр. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, логистика, новости крыма