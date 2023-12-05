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Ситуация у Крымского моста во вторник вечером - РИА Новости Крым, 05.12.2023
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Ситуация у Крымского моста во вторник вечером
Ситуация у Крымского моста во вторник вечером - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Ситуация у Крымского моста во вторник вечером
Во вторник вечером проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T23:09
2023-12-05T23:09
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Во вторник вечером проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Для проезда по транспортному переходу через Керченский пролив все автомобили проходят обязательный досмотр. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
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крым, крымский мост, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, логистика, новости крыма
Ситуация у Крымского моста во вторник вечером

Движение по Крымскому мосту во вторник вечером свободно с двух сторон

23:09 05.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Во вторник вечером проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 23:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
Для проезда по транспортному переходу через Керченский пролив все автомобили проходят обязательный досмотр. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортКерчьТаманьКраснодарский крайЛогистикаНовости Крыма
 
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