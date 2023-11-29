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Как будут работать катера и паромы в Севастополе в четверг

Как будут работать катера и паромы в Севастополе в четверг - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Как будут работать катера и паромы в Севастополе в четверг

Морской пассажирский транспорт в Севастополе в четверг осуществлять движение не будет. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T22:16

2023-11-29T22:16

2023-11-29T22:16

севастополь

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе в четверг осуществлять движение не будет. Об этом сообщает департамент транспорта города.В ведомстве рассказали, что на пл. Нахимова и пл. Захарова с 05:30 до 23:45 дежурят сотрудники ГКУ "Дирекция", которые регулируют работу рейдовых автобусов на месте.Также в департаменте транспорта объяснили, что отдельной автоколонны для обеспечения работы этого маршрута нет. Транспортные средства снимают с других муниципальных маршрутов. В связи с этим количество автобусов ограничено, что, в свою очередь, может привести к отклонению в расписании движения на городских маршрутах.Также в ведомстве сообщили, что в часы пик на компенсационном маршруте работает порядка 40 транспортных средств.

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2023

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