https://crimea.ria.ru/20231127/krymskiy-most-otkryt-dlya-poezda-1133068609.html
Крымский мост открыт для поезда
Крымский мост открыт для поезда - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Крымский мост открыт для поезда
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T19:03
2023-11-27T19:03
2023-11-27T19:04
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Проезд по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, безопасность республики крым и севастополя
Крымский мост открыт для поезда
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили
19:03 27.11.2023 (обновлено: 19:04 27.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – сказано в сообщении.
Проезд по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе
на сайте РИА Новости Крым.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.