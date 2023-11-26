https://crimea.ria.ru/20231126/dvizhenie-transporta-po-krymskomu-mostu-otkryto-1133022251.html

Движение транспорта по Крымскому мосту открыто

Движение транспорта по Крымскому мосту открыто - РИА Новости Крым, 26.11.2023

Движение транспорта по Крымскому мосту открыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T11:16

2023-11-26T11:16

2023-11-26T11:17

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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логистика

общество

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – сказано в сообщении.Проезд по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Сейчас проезжать по Крымскому мосту могут транспортные средства масса которых до 3,5 тонн. Все автомобили, а также их пассажиры проходят комплекс обязательных досмотровых мер. Кроме того, более тяжелые автомобили следуют через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор, пролегающий через новые российские субъекты. Протяженность маршрута – 387 км, время в пути почти семь часов.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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