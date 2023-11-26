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Движение транспорта по Крымскому мосту открыто - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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Движение транспорта по Крымскому мосту открыто
Движение транспорта по Крымскому мосту открыто - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Движение транспорта по Крымскому мосту открыто
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T11:16
2023-11-26T11:17
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – сказано в сообщении.Проезд по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Сейчас проезжать по Крымскому мосту могут транспортные средства масса которых до 3,5 тонн. Все автомобили, а также их пассажиры проходят комплекс обязательных досмотровых мер. Кроме того, более тяжелые автомобили следуют через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор, пролегающий через новые российские субъекты. Протяженность маршрута – 387 км, время в пути почти семь часов.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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крым, крымский мост, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика, общество, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Движение транспорта по Крымскому мосту открыто

Автомобильное движение на Крымском мосту восстановлено

11:16 26.11.2023 (обновлено: 11:17 26.11.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – сказано в сообщении.
Проезд по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Сейчас проезжать по Крымскому мосту могут транспортные средства масса которых до 3,5 тонн. Все автомобили, а также их пассажиры проходят комплекс обязательных досмотровых мер. Кроме того, более тяжелые автомобили следуют через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор, пролегающий через новые российские субъекты. Протяженность маршрута – 387 км, время в пути почти семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостКерчьТаманьКраснодарский крайТранспортЛогистикаОбществоБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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