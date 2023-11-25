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Володин жестко высказался о релокантах - РИА Новости Крым, 25.11.2023
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Володин жестко высказался о релокантах
Володин жестко высказался о релокантах - РИА Новости Крым, 25.11.2023
Володин жестко высказался о релокантах
Возвращающихся из-за границы в Россию не ждут с распростертыми объятиями, они совершили предательство по отношению к своей стране. Об этом заявил председатель... РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T10:54
2023-11-25T10:54
россия
вячеслав володин
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Возвращающихся из-за границы в Россию не ждут с распростертыми объятиями, они совершили предательство по отношению к своей стране. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.По словам спикера Госдумы, "некоторые уехавшие из России в Израиль" получили там гражданство, а сейчас "бегут обратно, отказываясь от взятого на себя обязательства защищать государство, гражданином которого стали"."Омар Хайям про таких сказал: "Гони друзей, что предали однажды, кто предал раз, предаст тебя и дважды", - заключил он.В июне этого года на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что половина тех россиян, которые уехали из страны после февраля 2022 года, уже вернулись обратно, и этот процесс продолжается.По словам главы государства, этот процесс "скорее позитивный, чем негативный, потому что он будет элементом дополнительной связи России с теми странами, с которыми у РФ и так развиваются экономические и гуманитарные контакты".Читайте также на РИА Новости Крым:Лозунги Майдана и печеньки Госдепа обернулись трагедией для украинцевЗапад проиграл России – Володин привел семь доказательствЭксперт оценил планы повысить налоги для уехавших из России
https://crimea.ria.ru/20230113/volodin-predlozhil-lishat-imuschestva-oskorblyayuschikh-stranu-rossiyan-1126380861.html
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россия, вячеслав володин, государственная дума рф, политика, общество, мнения, израиль, новости сво, безопасность
Володин жестко высказался о релокантах

Володин: уехавшие россияне совершили предательство по отношению к своей стране

10:54 25.11.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Возвращающихся из-за границы в Россию не ждут с распростертыми объятиями, они совершили предательство по отношению к своей стране. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Многие молодые ребята сегодня защищают страну, принимая участие в специальной военной операции. Другие – обеспечивают победу в тылу, развивая экономику. А те, кто возвращаются из заграницы, должны понимать, что с распростертыми объятиями здесь их никто не ждет. Они совершили предательство по отношению к России, родным и близким", - написал Володин в своем Telegram-канале.
По словам спикера Госдумы, "некоторые уехавшие из России в Израиль" получили там гражданство, а сейчас "бегут обратно, отказываясь от взятого на себя обязательства защищать государство, гражданином которого стали".
"Омар Хайям про таких сказал: "Гони друзей, что предали однажды, кто предал раз, предаст тебя и дважды", - заключил он.
В июне этого года на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что половина тех россиян, которые уехали из страны после февраля 2022 года, уже вернулись обратно, и этот процесс продолжается.
По словам главы государства, этот процесс "скорее позитивный, чем негативный, потому что он будет элементом дополнительной связи России с теми странами, с которыми у РФ и так развиваются экономические и гуманитарные контакты".
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