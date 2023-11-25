https://crimea.ria.ru/20231125/volodin-zhestko-vyskazalsya-o-relokantakh-1133047560.html

Володин жестко высказался о релокантах

Володин жестко высказался о релокантах - РИА Новости Крым, 25.11.2023

Володин жестко высказался о релокантах

Возвращающихся из-за границы в Россию не ждут с распростертыми объятиями, они совершили предательство по отношению к своей стране. Об этом заявил председатель... РИА Новости Крым, 25.11.2023

2023-11-25T10:54

2023-11-25T10:54

2023-11-25T10:54

россия

вячеслав володин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Возвращающихся из-за границы в Россию не ждут с распростертыми объятиями, они совершили предательство по отношению к своей стране. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.По словам спикера Госдумы, "некоторые уехавшие из России в Израиль" получили там гражданство, а сейчас "бегут обратно, отказываясь от взятого на себя обязательства защищать государство, гражданином которого стали"."Омар Хайям про таких сказал: "Гони друзей, что предали однажды, кто предал раз, предаст тебя и дважды", - заключил он.В июне этого года на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что половина тех россиян, которые уехали из страны после февраля 2022 года, уже вернулись обратно, и этот процесс продолжается.По словам главы государства, этот процесс "скорее позитивный, чем негативный, потому что он будет элементом дополнительной связи России с теми странами, с которыми у РФ и так развиваются экономические и гуманитарные контакты".Читайте также на РИА Новости Крым:Лозунги Майдана и печеньки Госдепа обернулись трагедией для украинцевЗапад проиграл России – Володин привел семь доказательствЭксперт оценил планы повысить налоги для уехавших из России

https://crimea.ria.ru/20230113/volodin-predlozhil-lishat-imuschestva-oskorblyayuschikh-stranu-rossiyan-1126380861.html

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израиль

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вячеслав володин, государственная дума рф, политика, общество, мнения, израиль, новости сво, безопасность