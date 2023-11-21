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РНКБ установил более 500 устройств самообслуживания в крымских селах - РИА Новости Крым, 21.11.2023
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РНКБ установил более 500 устройств самообслуживания в крымских селах
РНКБ установил более 500 устройств самообслуживания в крымских селах - РИА Новости Крым, 21.11.2023
РНКБ установил более 500 устройств самообслуживания в крымских селах
erid: 4CQwVszH9pWuK6LJ79Nhttps://www.rncb.ru/?erid=4CQwVszH9pWuK6LJ79N РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T17:31
2023-11-21T17:38
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erid: 4CQwVszH9pWuK6LJ79Nhttps://www.rncb.ru/?erid=4CQwVszH9pWuK6LJ79NСИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Более 500 банкоматов и терминалов самообслуживания в отдаленных районах Крымского полуострова установил ПАО "РНКБ Банк" (входит в Группу ВТБ) с момента начала работы собственного проекта "Прогрессивное село", сообщает пресс-служба кредитной организации.Из них 30 устройств поддерживают функцию оплаты коммунальных услуг, услуг мобильной связи, совершения переводов, покупки билетов на междугородние автобусные рейсы и другие. Общая сумма операций в октябре 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года в банкоматах на территории сельских поселений увеличилась на 27%, в терминалах самообслуживания - на 58%. При этом количество платежей наличными в терминалах самообслуживания уменьшилось на 6%, а количество безналичных платежей выросло на 7,5%, что свидетельствует о позитивной динамике развития безналичных расчетов в сельских населенных пунктах Республики Крым, говорится в сообщении.Самыми активными населенными пунктами Крыма по количеству операций в банкоматах в октябре стали села Кольчугино Симферопольского района и Молочное Сакского района, а также поселок городского типа Куйбышево Бахчисарайского района. Самые активные населенные пункты по количеству операций в терминалах самообслуживания - села Садовое Нижнегорского района, Уютное Сакского района и Владиславовка Кировского района, отметили в пресс-службе.Там напомнили, что запуск проекта состоялся пять лет назад в рамках поддержки государственной программы развития сельских территорий. Он подразумевает предоставление полного спектра финансовых услуг для жителей небольших населенных пунктов в дальних уголках Крыма. За время действия проекта РНКБ установил в торговых точках на территории сел около 10,5 тысячи платежных терминалов. Кроме того, РНКБ организовал постоянную работу пяти передвижных мобильных офисов банка, которые регулярно приезжают в отдаленные крымские села и предоставляют стандартный перечень банковских услуг, включая кассовые операции.РекламаРекламодатель: РНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460https://www.rncb.ru/
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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рнкб (пао), крым, новости крыма, общество, экономика

РНКБ установил более 500 устройств самообслуживания в крымских селах

17:31 21.11.2023 (обновлено: 17:38 21.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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erid: 4CQwVszH9pWuK6LJ79N
https://www.rncb.ru/?erid=4CQwVszH9pWuK6LJ79N
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Более 500 банкоматов и терминалов самообслуживания в отдаленных районах Крымского полуострова установил ПАО "РНКБ Банк" (входит в Группу ВТБ) с момента начала работы собственного проекта "Прогрессивное село", сообщает пресс-служба кредитной организации.
Из них 30 устройств поддерживают функцию оплаты коммунальных услуг, услуг мобильной связи, совершения переводов, покупки билетов на междугородние автобусные рейсы и другие. Общая сумма операций в октябре 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года в банкоматах на территории сельских поселений увеличилась на 27%, в терминалах самообслуживания - на 58%. При этом количество платежей наличными в терминалах самообслуживания уменьшилось на 6%, а количество безналичных платежей выросло на 7,5%, что свидетельствует о позитивной динамике развития безналичных расчетов в сельских населенных пунктах Республики Крым, говорится в сообщении.
Самыми активными населенными пунктами Крыма по количеству операций в банкоматах в октябре стали села Кольчугино Симферопольского района и Молочное Сакского района, а также поселок городского типа Куйбышево Бахчисарайского района. Самые активные населенные пункты по количеству операций в терминалах самообслуживания - села Садовое Нижнегорского района, Уютное Сакского района и Владиславовка Кировского района, отметили в пресс-службе.
Там напомнили, что запуск проекта состоялся пять лет назад в рамках поддержки государственной программы развития сельских территорий. Он подразумевает предоставление полного спектра финансовых услуг для жителей небольших населенных пунктов в дальних уголках Крыма. За время действия проекта РНКБ установил в торговых точках на территории сел около 10,5 тысячи платежных терминалов. Кроме того, РНКБ организовал постоянную работу пяти передвижных мобильных офисов банка, которые регулярно приезжают в отдаленные крымские села и предоставляют стандартный перечень банковских услуг, включая кассовые операции.
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Рекламодатель: РНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460
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