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На Крымском мосту остановлено движение - РИА Новости Крым, 20.11.2023
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На Крымском мосту остановлено движение
На Крымском мосту остановлено движение - РИА Новости Крым, 20.11.2023
На Крымском мосту остановлено движение
Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T21:50
2023-11-20T21:53
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали спокойно выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Автомобилистам рекомендуют учитывать информацию о временном ограничении проезда при планировании маршрутов. В случае необходимости можно воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы России. Проехать по нему можно круглосуточно.Движение по транспортному переходу через Керченский пролив периодически закрывают в целях безопасности. Это временные меры. После снятия ограничений автотранспорт возобновляет движение в штатном режиме. Все следующие через Крымский мост машины и их пассажиры проходят обязательный досмотр.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
На Крымском мосту остановлено движение

Движение по Крымскому мосту перекрыто

21:50 20.11.2023 (обновлено: 21:53 20.11.2023)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении.
Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали спокойно выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Автомобилистам рекомендуют учитывать информацию о временном ограничении проезда при планировании маршрутов. В случае необходимости можно воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы России. Проехать по нему можно круглосуточно.
Движение по транспортному переходу через Керченский пролив периодически закрывают в целях безопасности. Это временные меры. После снятия ограничений автотранспорт возобновляет движение в штатном режиме. Все следующие через Крымский мост машины и их пассажиры проходят обязательный досмотр.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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