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Мастер-классы со звездами спорта ждут гостей ГУМ-катка в Москве - РИА Новости Крым, 20.11.2023
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Мастер-классы со звездами спорта ждут гостей ГУМ-катка в Москве
Мастер-классы со звездами спорта ждут гостей ГУМ-катка в Москве - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Мастер-классы со звездами спорта ждут гостей ГУМ-катка в Москве
В новом сезоне посетители ГУМ-катка смогут участвовать в бесплатных мастер-классах известных хоккеистов и мастеров фигурного катания, попробовать традиционные... РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T16:29
2023-11-20T16:31
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В новом сезоне посетители ГУМ-катка смогут участвовать в бесплатных мастер-классах известных хоккеистов и мастеров фигурного катания, попробовать традиционные зимние угощения, выбрать новогодние и рождественские сувениры, сообщили Sputnik организаторы.По данным организаторов, ГУМ-Каток будет работать ежедневно с 09:00 до 23:30. Продолжительность каждого сеанса – один час.В этом году гостей ГУМ-катка ждут бесплатные мастер-классы со звездами российского спорта. Каждую субботу на льду ГУМ-Катка под руководством тренеров детской хоккейной школы "Красная машина" можно будет учиться играть в хоккей или совершенствовать свои знания и умения. По воскресеньям любители фигурного катания под руководством наставников из школы Анастасии Гребенкиной будут оттачивать скольжение и выполнять несложные элементы: спирали, пробежки, вращения.Кроме того, в программе этого сезона - 12 мастер-классов по фигурному катанию от Олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которые пройдут в период с 10 декабря по 25 февраля.Организаторы уточнили, что посещение всех мастер-классов – бесплатное, но на них надо записываться на сайте ГУМ-катка http://gum-katok.ru/.На ГУМ-ярмарке, по сообщению организаторов, посетители катка смогут попробовать традиционные зимние угощения: сбитень на меду, блины с маслом, сметаной, икрой, печеную картошку с огурчиками и грибочками, глинтвейн, колбаски гриль, венские вафли, жареные каштаны. Рядом будут работать карусели, на площади разместятся новогодние елки, инсталляции и украшения, ярмарочные торговые домики.
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москва, общество, культура, городская среда, спорт, новости, гум-каток

Мастер-классы со звездами спорта ждут гостей ГУМ-катка в Москве

16:29 20.11.2023 (обновлено: 16:31 20.11.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГум - каток и Спасская башня на Красной площади в Москве
Гум - каток и Спасская башня на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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В новом сезоне посетители ГУМ-катка смогут участвовать в бесплатных мастер-классах известных хоккеистов и мастеров фигурного катания, попробовать традиционные зимние угощения, выбрать новогодние и рождественские сувениры, сообщили Sputnik организаторы.
"29 ноября на главной площади Москвы уже в 18-й раз начнет свою работу известный на всю страну ГУМ-Каток. В самом центре столицы развернутся традиционные зимние гуляния. Безупречный лед, красочная иллюминация, праздничная атмосфера и самые вкусные пончики в кафе", - говорится в сообщении
По данным организаторов, ГУМ-Каток будет работать ежедневно с 09:00 до 23:30. Продолжительность каждого сеанса – один час.
"Добрая традиция ГУМ-Катка – первые четыре утренних сеанса в будние дни бесплатные – сохранится и в новом сезоне. В будни взрослый билет стоит 700 рублей, детский (с 7 до 12 лет) – 300 рублей. В выходные и праздничные дни – 800 и 400 рублей соответственно. Бесплатный билет предоставляется детям до 7 лет при условии приобретения взрослого билета для сопровождения на льду. Для пенсионеров сеанс в будни стоит 300 рублей, а в выходные и праздники – 400 рублей. Коньки можно взять напрокат, в раздевалке доступна услуга заточки коньков" - говорится в сообщении.
В этом году гостей ГУМ-катка ждут бесплатные мастер-классы со звездами российского спорта. Каждую субботу на льду ГУМ-Катка под руководством тренеров детской хоккейной школы "Красная машина" можно будет учиться играть в хоккей или совершенствовать свои знания и умения. По воскресеньям любители фигурного катания под руководством наставников из школы Анастасии Гребенкиной будут оттачивать скольжение и выполнять несложные элементы: спирали, пробежки, вращения.
Кроме того, в программе этого сезона - 12 мастер-классов по фигурному катанию от Олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которые пройдут в период с 10 декабря по 25 февраля.
Организаторы уточнили, что посещение всех мастер-классов – бесплатное, но на них надо записываться на сайте ГУМ-катка http://gum-katok.ru/.
На ГУМ-ярмарке, по сообщению организаторов, посетители катка смогут попробовать традиционные зимние угощения: сбитень на меду, блины с маслом, сметаной, икрой, печеную картошку с огурчиками и грибочками, глинтвейн, колбаски гриль, венские вафли, жареные каштаны. Рядом будут работать карусели, на площади разместятся новогодние елки, инсталляции и украшения, ярмарочные торговые домики.
 
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