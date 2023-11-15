https://crimea.ria.ru/20231115/op-kryma-lishila-polnomochiy-olega-scherbaka-posle-smertelnogo-dtp-1132813916.html

ОП Крыма лишила полномочий Олега Щербакова после смертельного ДТП

ОП Крыма лишила полномочий Олега Щербакова после смертельного ДТП - РИА Новости Крым, 15.11.2023

ОП Крыма лишила полномочий Олега Щербакова после смертельного ДТП

Общественная Палата Крыма прекратила полномочия члена ОП Олега Щербакова. Как сообщил РИА Новости Крым председатель ОП Александр Форманчук, решение принято в... РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T19:43

2023-11-15T19:43

2023-11-15T19:48

олег щербаков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Общественная Палата Крыма прекратила полномочия члена ОП Олега Щербакова. Как сообщил РИА Новости Крым председатель ОП Александр Форманчук, решение принято в связи с грубым нарушением Щербаковым кодекса этики и всех нравственных норм.Он напомнил, что членство Щербакова в ОП было приостановлено уже на следующий день после ДТП, и с этого времени он фактически не принимал участия в работе Палаты. Авария с участием Щербакова произошла в ночь на 9 сентября в Симферополе. По данным правоохранителей, он в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими иномарками. Всех трех водителей доставили в больницу, позже один из них скончался. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельная авария с участием члена ОП Крыма: дело заберут в МосквуСмертельное ДТП в Симферополе: члена ОП Крыма хотят заключить под стражуВ Симферополе пьяный водитель "выронил" пассажира из машины и уехал

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег щербаков, новости крыма, общественная палата крыма, происшествия, дтп, александр форманчук, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп