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ОП Крыма лишила полномочий Олега Щербакова после смертельного ДТП - РИА Новости Крым, 15.11.2023
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ОП Крыма лишила полномочий Олега Щербакова после смертельного ДТП
ОП Крыма лишила полномочий Олега Щербакова после смертельного ДТП - РИА Новости Крым, 15.11.2023
ОП Крыма лишила полномочий Олега Щербакова после смертельного ДТП
Общественная Палата Крыма прекратила полномочия члена ОП Олега Щербакова. Как сообщил РИА Новости Крым председатель ОП Александр Форманчук, решение принято в... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T19:43
2023-11-15T19:48
олег щербаков
новости крыма
общественная палата крыма
происшествия
дтп
александр форманчук
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Общественная Палата Крыма прекратила полномочия члена ОП Олега Щербакова. Как сообщил РИА Новости Крым председатель ОП Александр Форманчук, решение принято в связи с грубым нарушением Щербаковым кодекса этики и всех нравственных норм.Он напомнил, что членство Щербакова в ОП было приостановлено уже на следующий день после ДТП, и с этого времени он фактически не принимал участия в работе Палаты. Авария с участием Щербакова произошла в ночь на 9 сентября в Симферополе. По данным правоохранителей, он в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими иномарками. Всех трех водителей доставили в больницу, позже один из них скончался. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельная авария с участием члена ОП Крыма: дело заберут в МосквуСмертельное ДТП в Симферополе: члена ОП Крыма хотят заключить под стражуВ Симферополе пьяный водитель "выронил" пассажира из машины и уехал
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олег щербаков, новости крыма, общественная палата крыма, происшествия, дтп, александр форманчук, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
ОП Крыма лишила полномочий Олега Щербакова после смертельного ДТП

ОП Крыма лишила полномочий Олега Щербакова после смертельного ДТП в состоянии опьянения

19:43 15.11.2023 (обновлено: 19:48 15.11.2023)
 
© Фото: пресс-служба Общественной палаты Республики КрымОбщественная палата Республики Крым
Общественная палата Республики Крым
© Фото: пресс-служба Общественной палаты Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Общественная Палата Крыма прекратила полномочия члена ОП Олега Щербакова. Как сообщил РИА Новости Крым председатель ОП Александр Форманчук, решение принято в связи с грубым нарушением Щербаковым кодекса этики и всех нравственных норм.

"Решение по Олегу Щербакову вполне закономерное и предсказуемое, так как он еще в начале сентября в состоянии опьянения совершил наезд на пешехода, который в результате погиб. Щербаков нарушил все нравственные нормы и Кодекс чести члена Общественной Палаты", – констатировал Форманчук.

Он напомнил, что членство Щербакова в ОП было приостановлено уже на следующий день после ДТП, и с этого времени он фактически не принимал участия в работе Палаты.

"А сегодня мы приняли закономерное решение об исключении его из наших рядов, тем более, что Щербаков и не предпринимал никаких шагов, чтобы хоть как-то реабилитироваться", – рассказал глава Палаты.

Авария с участием Щербакова произошла в ночь на 9 сентября в Симферополе. По данным правоохранителей, он в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими иномарками. Всех трех водителей доставили в больницу, позже один из них скончался. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.
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