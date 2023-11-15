ОП Крыма лишила полномочий Олега Щербакова после смертельного ДТП
ОП Крыма лишила полномочий Олега Щербакова после смертельного ДТП в состоянии опьянения
19:43 15.11.2023 (обновлено: 19:48 15.11.2023)
© Фото: пресс-служба Общественной палаты Республики КрымОбщественная палата Республики Крым
© Фото: пресс-служба Общественной палаты Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Общественная Палата Крыма прекратила полномочия члена ОП Олега Щербакова. Как сообщил РИА Новости Крым председатель ОП Александр Форманчук, решение принято в связи с грубым нарушением Щербаковым кодекса этики и всех нравственных норм.
"Решение по Олегу Щербакову вполне закономерное и предсказуемое, так как он еще в начале сентября в состоянии опьянения совершил наезд на пешехода, который в результате погиб. Щербаков нарушил все нравственные нормы и Кодекс чести члена Общественной Палаты", – констатировал Форманчук.
Он напомнил, что членство Щербакова в ОП было приостановлено уже на следующий день после ДТП, и с этого времени он фактически не принимал участия в работе Палаты.
"А сегодня мы приняли закономерное решение об исключении его из наших рядов, тем более, что Щербаков и не предпринимал никаких шагов, чтобы хоть как-то реабилитироваться", – рассказал глава Палаты.
Авария с участием Щербакова произошла в ночь на 9 сентября в Симферополе. По данным правоохранителей, он в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими иномарками. Всех трех водителей доставили в больницу, позже один из них скончался. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.
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