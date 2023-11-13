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Какой сегодня праздник: 13 ноября - РИА Новости Крым, 13.11.2023
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Какой сегодня праздник: 13 ноября
Какой сегодня праздник: 13 ноября - РИА Новости Крым, 13.11.2023
Какой сегодня праздник: 13 ноября
Сегодня в мире говорят о важности добра, проблемах слепых, а свой праздник отмечают сотрудники некоторых военных подразделений России. Еще в этот день родилась... РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T00:00
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праздники и памятные даты
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Сегодня в мире говорят о важности добра, проблемах слепых, а свой праздник отмечают сотрудники некоторых военных подразделений России. Еще в этот день родилась известная актриса, комедиант и писательница Вупи Голдберг.Что празднуют в миреСогласно опросам многих исследователей, страх ослепнуть занимает чуть ли не самое первое место в рейтинге опасений о своем здоровье. По оценке Всемирной организации здравоохранения, около 1,3 млрд людей в мире живут с различными нарушениями зрения. 13 ноября в мире отмечают Международный день слепых. Эта дата призвана напомнить о трудностях людей, которые частично или полностью потеряли возможность видеть. День был учрежден в 1984 году ВОЗ в память о знаменитом французском преподавателе Валентине Гаюи, который одним из первых в мире основал образовательное заведение и ряд предприятий для незрячих людей."Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой", – говорил русский писатель Антон Чехов. Всемирный день доброты отмечается 13 ноября. Корни этого праздника уходят в Японию: в 1997 году там создали волонтерское "Всемирное движение за доброту", активисты которого помогали людям в различных жизненных ситуациях. Позже движение поддержали и другие страны. В России первый праздник доброты прошел в 2009 году. Тогда его отметили в Москве на Манежной площади. Символом дня считается сердце. Как говорят ученые, добрые люди меньше болеют, живут дольше и при этом ощущают свою жизнь гармоничной.13 ноября 1918 года в Красной армии были созданы первые органы и подразделения химической защиты. К концу 20-х годов подобные формирования имелись почти во всех кавалерийских и стрелковых дивизиях и бригадах. Особо широкое развитие химические войска получили в годы Великой Отечественной войны. Секретные документы свидетельствовали, что фашистская Германия готовилась к применению химоружия. В 2006 году президент РФ учредил День войск радиационной, химической и биологической защиты, который отмечается именно сегодня.А еще в этот день в 1918 году в России появилась Служба защиты государственной тайны. Именно с этого момента свою историю ведут российские военные шифровальные органы, которые в будущем стали охранять государственные тайны России. Сегодня их сотрудники празднуют День службы защиты гостайны Вооруженных сил РФ.Также сегодня можно отметить День "Обнимите музыканта", День "охотниц" на мужчин и День осенней шали. Именины у Анатолия, Ивана, Петра, Артемия, Николая, Леонида, Сергея, Алексея.Памятные датыЧто может быть проще, чем определиться насчет завтрака, если в холодильнике лежат сосиски? По данным социологов, чаще всего во время утренней трапезы люди едят омлет с сосисками. Одну из самых популярных разновидностей тонких мясных колбасок придумал Иоганн Ланер. Именно 13 ноября 1805 года мясник начал продавать в своей лавке в Вене собственно изобретенные венские сосиски.В 1872 году русский писатель Лев Толстой написал одну из самых популярных своих книг. Речь не о "Войне и мире", а об Азбуке, которая вышла в свет именно в этот день ровно 151 год назад. Первоначальную версию учебника многие рецензенты раскритиковали, но после изменений книга получила название "Новая азбука" и была рекомендована Министерством народного просвещения в качестве учебника для школ страны. Только при жизни писателя его переписывали еще 28 раз.В 1971 году человечеству удалось хоть немного приблизиться к разгадке шестой планеты от Солнца. 13 ноября американский космический аппарат "Вояджер-1" порадовал ученых первыми фотографиями Сатурна крупным планом. Чуть позже с зонда на Землю были отправлены фотографии Юпитера. Примечательно, что на "Вояджере-1" был закреплен футляр с золотой пластинкой, где на случай контакта с инопланетянами были указаны координаты расположения Земли, а также записаны звуки и изображения.Дни рожденияВ 1850 году на свет появился писатель, без которого мир никогда не узнал бы о приключениях героев романа "Остров сокровищ". Роберт Льюис Стивенсон родился 13 ноября в Эдинбурге. С малых лет, несмотря на свой туберкулез, любил путешествовать, что вдохновляло его на написание приключенческих романов. Первая публикация самой знаменитой работы "Остров сокровищ" в детском журнале принесла писателю шквал гневных отзывов. Позже книжное издание ждал успех. Сейчас в мире искусства насчитывается множество фильмов и кинолент, снятых по мотивам романа.Американская актриса, комедиантка, писательница и телеведущая: 13 ноября исполняется 68 лет Кэрин Элейн Джонсон, известной как Вупи Голдберг. Она одна из немногих знаменитостей, кто удостоилась четырех главных престижных наград США – "Грэмми", "Оскара, "Эмми" и "Тони". До того, как стать актрисой, Вупи сменила множество профессий. Она была официанткой, сторожем, кассиром в банке и даже работала в морге, где гримировала покойников. Кстати, из морга ее выгнали за слишком буйное чувство юмора – одного из покойников она загримировала под Санта-Клауса. Родственники усопшего шутку не оценили.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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5
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96
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 13 ноября

Что празднуют в России и в мире в понедельник, 13 ноября

00:00 13.11.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие специальных войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации
Военнослужащие специальных войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Сегодня в мире говорят о важности добра, проблемах слепых, а свой праздник отмечают сотрудники некоторых военных подразделений России. Еще в этот день родилась известная актриса, комедиант и писательница Вупи Голдберг.

Что празднуют в мире

Согласно опросам многих исследователей, страх ослепнуть занимает чуть ли не самое первое место в рейтинге опасений о своем здоровье. По оценке Всемирной организации здравоохранения, около 1,3 млрд людей в мире живут с различными нарушениями зрения. 13 ноября в мире отмечают Международный день слепых. Эта дата призвана напомнить о трудностях людей, которые частично или полностью потеряли возможность видеть. День был учрежден в 1984 году ВОЗ в память о знаменитом французском преподавателе Валентине Гаюи, который одним из первых в мире основал образовательное заведение и ряд предприятий для незрячих людей.
"Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой", – говорил русский писатель Антон Чехов. Всемирный день доброты отмечается 13 ноября. Корни этого праздника уходят в Японию: в 1997 году там создали волонтерское "Всемирное движение за доброту", активисты которого помогали людям в различных жизненных ситуациях. Позже движение поддержали и другие страны. В России первый праздник доброты прошел в 2009 году. Тогда его отметили в Москве на Манежной площади. Символом дня считается сердце. Как говорят ученые, добрые люди меньше болеют, живут дольше и при этом ощущают свою жизнь гармоничной.
13 ноября 1918 года в Красной армии были созданы первые органы и подразделения химической защиты. К концу 20-х годов подобные формирования имелись почти во всех кавалерийских и стрелковых дивизиях и бригадах. Особо широкое развитие химические войска получили в годы Великой Отечественной войны. Секретные документы свидетельствовали, что фашистская Германия готовилась к применению химоружия. В 2006 году президент РФ учредил День войск радиационной, химической и биологической защиты, который отмечается именно сегодня.
А еще в этот день в 1918 году в России появилась Служба защиты государственной тайны. Именно с этого момента свою историю ведут российские военные шифровальные органы, которые в будущем стали охранять государственные тайны России. Сегодня их сотрудники празднуют День службы защиты гостайны Вооруженных сил РФ.
Также сегодня можно отметить День "Обнимите музыканта", День "охотниц" на мужчин и День осенней шали. Именины у Анатолия, Ивана, Петра, Артемия, Николая, Леонида, Сергея, Алексея.

Памятные даты

Что может быть проще, чем определиться насчет завтрака, если в холодильнике лежат сосиски? По данным социологов, чаще всего во время утренней трапезы люди едят омлет с сосисками. Одну из самых популярных разновидностей тонких мясных колбасок придумал Иоганн Ланер. Именно 13 ноября 1805 года мясник начал продавать в своей лавке в Вене собственно изобретенные венские сосиски.
В 1872 году русский писатель Лев Толстой написал одну из самых популярных своих книг. Речь не о "Войне и мире", а об Азбуке, которая вышла в свет именно в этот день ровно 151 год назад. Первоначальную версию учебника многие рецензенты раскритиковали, но после изменений книга получила название "Новая азбука" и была рекомендована Министерством народного просвещения в качестве учебника для школ страны. Только при жизни писателя его переписывали еще 28 раз.
В 1971 году человечеству удалось хоть немного приблизиться к разгадке шестой планеты от Солнца. 13 ноября американский космический аппарат "Вояджер-1" порадовал ученых первыми фотографиями Сатурна крупным планом. Чуть позже с зонда на Землю были отправлены фотографии Юпитера. Примечательно, что на "Вояджере-1" был закреплен футляр с золотой пластинкой, где на случай контакта с инопланетянами были указаны координаты расположения Земли, а также записаны звуки и изображения.

Дни рождения

В 1850 году на свет появился писатель, без которого мир никогда не узнал бы о приключениях героев романа "Остров сокровищ". Роберт Льюис Стивенсон родился 13 ноября в Эдинбурге. С малых лет, несмотря на свой туберкулез, любил путешествовать, что вдохновляло его на написание приключенческих романов. Первая публикация самой знаменитой работы "Остров сокровищ" в детском журнале принесла писателю шквал гневных отзывов. Позже книжное издание ждал успех. Сейчас в мире искусства насчитывается множество фильмов и кинолент, снятых по мотивам романа.
Американская актриса, комедиантка, писательница и телеведущая: 13 ноября исполняется 68 лет Кэрин Элейн Джонсон, известной как Вупи Голдберг. Она одна из немногих знаменитостей, кто удостоилась четырех главных престижных наград США – "Грэмми", "Оскара, "Эмми" и "Тони". До того, как стать актрисой, Вупи сменила множество профессий. Она была официанткой, сторожем, кассиром в банке и даже работала в морге, где гримировала покойников. Кстати, из морга ее выгнали за слишком буйное чувство юмора – одного из покойников она загримировала под Санта-Клауса. Родственники усопшего шутку не оценили.
 
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