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Очереди у Крымского моста: данные на вечер пятницы - РИА Новости Крым, 10.11.2023
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Очереди у Крымского моста: данные на вечер пятницы
Очереди у Крымского моста: данные на вечер пятницы - РИА Новости Крым, 10.11.2023
Очереди у Крымского моста: данные на вечер пятницы
Вечером в пятницу у Крымского моста сохраняется очередь на досмотр у Крымского моста со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T21:13
2023-11-10T21:13
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Вечером в пятницу у Крымского моста сохраняется очередь на досмотр у Крымского моста со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Краснодарского края проезд к досмотровым пунктам свободен.Очередь у мостового перехода начала расти с 15:00. Тогда со стороны Керчи ожидали проезда 95 транспортных средств. Спустя час выезда из Крыма ожидали 170 машин. Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилисты должны пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма
Очереди у Крымского моста: данные на вечер пятницы

В очереди на досмотр у Крымского моста со стороны Керчи находится 50 машин

21:13 10.11.2023
 
© РИА Новости КрымАвтомобильная пробка на Крымском мосту
Автомобильная пробка на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Вечером в пятницу у Крымского моста сохраняется очередь на досмотр у Крымского моста со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"К 21:00 в очереди со стороны Керчи находится 50 транспортных средств", - сказано в сообщении.
Со стороны Краснодарского края проезд к досмотровым пунктам свободен.
Очередь у мостового перехода начала расти с 15:00. Тогда со стороны Керчи ожидали проезда 95 транспортных средств. Спустя час выезда из Крыма ожидали 170 машин.
Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилисты должны пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайОбществоНовости Крыма
 
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