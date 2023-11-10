https://crimea.ria.ru/20231110/ocheredi-u-krymskogo-mosta-dannye-na-vecher-pyatnitsy-1132720636.html

Очереди у Крымского моста: данные на вечер пятницы

Очереди у Крымского моста: данные на вечер пятницы - РИА Новости Крым, 10.11.2023

Очереди у Крымского моста: данные на вечер пятницы

Вечером в пятницу у Крымского моста сохраняется очередь на досмотр у Крымского моста со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 10.11.2023

2023-11-10T21:13

2023-11-10T21:13

2023-11-10T21:13

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крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Вечером в пятницу у Крымского моста сохраняется очередь на досмотр у Крымского моста со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Краснодарского края проезд к досмотровым пунктам свободен.Очередь у мостового перехода начала расти с 15:00. Тогда со стороны Керчи ожидали проезда 95 транспортных средств. Спустя час выезда из Крыма ожидали 170 машин. Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилисты должны пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма