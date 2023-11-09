https://crimea.ria.ru/20231109/platezhnye-stikery-oplata-so-smartfona-i-snyatie-nalichnykh-v-odno-kasanie-1132661179.html

Платежные стикеры: оплата со смартфона и снятие наличных в одно касание

Платежные стикеры: оплата со смартфона и снятие наличных в одно касание - РИА Новости Крым, 09.11.2023

Платежные стикеры: оплата со смартфона и снятие наличных в одно касание

Платежные стикеры – это уменьшенные аналоги банковских карт, которые представляют собой наклейки со встроенным чипом бесконтактной оплаты NFC (ЭНЭФСИ). Такие... РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T10:00

2023-11-09T10:00

2023-11-09T11:03

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Платежные стикеры – это уменьшенные аналоги банковских карт, которые представляют собой наклейки со встроенным чипом бесконтактной оплаты NFC (ЭНЭФСИ). Такие устройства появились в РФ в 2022 году и быстро приобрели популярность. Выпуском платежных стикеров занимаются банки, в том числе и РНКБ Банк.Платежные стикерыПлатежный стикер – универсальный инструмент для осуществления бесконтактных платежей за покупки и услуги в связке со смартфоном. С его помощью можно оплачивать покупки, а также снимать наличные в банкоматах, поддерживающих технологию NFC. Технология подходит для смартфонов с операционной системами iOS (АЙОС) и Android (Андроид).С лицевой стороны на пластиковом стикере размещен логотип банка и платежной системы, а с обратной стороны - клеящая поверхность. Он гораздо тоньше и в несколько раз меньше банковской карты, сделан из более гибкого и мягкого материала, что делает удобным его приклеивание на заднюю панель телефона или чехол.Удобство пользованияСтикер безопасен в пользовании. На нем не присутствуют такие важные данные как имя и фамилия владельца, которые обычно есть на именных картах, номер карты, срок действия и код CVC. Все реквизиты указаны на пластиковой рамке, от которой стикер отделяют перед пользованием и хранят отдельно.Стикеры делают процесс оплаты более удобным: можно не брать с собой банковскую карту и совершать платежи в одно касание с помощью смартфона.Для того, чтобы воспользоваться стикером, его необходимо сперва отделить от основной карты и наклеить на свой смартфон – лучше всего выбрать для этого нижнюю часть телефона или свободное пространство рядом с объективом. Далее необходимо установить пин-код – это можно просто сделать с помощью мобильного приложения.Пополнить стикер можно, внося денежные средства на счет своей дебетовой карты. Как отмечают эксперты РНКБ, платежные стикеры обслуживаются бесплатно, также по ним доступен кешбэк.Как работает стикерВстроенный NFC-чип обеспечивает работу платежного стикера. Наклейка работает по тому же принципу, как и любое другое устройство электронного платежа, использующее технологию передачи данных NFC. Например, по такому же принципу работает и банковская карта.Чтобы оплатить покупку через терминал, стикер необходимо поднести к считывателю максимально близко, расстояние не должно превышать 10 сантиметров. В это время устройства обмениваются зашифрованными данными, – в банк продавца поступает нужная информация от банка покупателя, и по завершению этого процесса совершается покупка. При этом происходит моментальная оплата.Платежный стикер можно приложить не только к терминалу на торговой точке, но также и к банкомату, который бесконтактно работает с картами, для снятия наличных.При проведении платежной операции лучше отключать NFC в настройках смартфона – таким образом получится избежать электромагнитных помех в процессе проведения операции. Важно помнить, что магнитные чехлы или элементы из металла могут создавать помехи и препятствовать нормальной работе платежного стикера. Также рядом со стикером не стоит держать банковские или транспортные карты – они могут нарушать работу наклейки. Также стикер лучше держать подальше от прочих устройств с бесконтактной зарядкой и NFC.Безопасность в пользованииМеры предосторожности при пользовании стикером похожи на те, которые используются при защите банковских карт. Так, хранить пин-код лучше отдельно от стикера. Если наклейка потеряется или попадет в руки мошенникам, при отсутствии пин-кода снять с помощью стикера деньги не удастся.При потере или утрате стикера действия также будут такие же, как и при потере банковской карты. Сперва платежную наклейку необходимо заблокировать – для этого достаточно написать сотруднику банка в чат технической поддержки или созвониться с банком.В таком случае заблокируют только сам стикер – счет или дебетовая карта будут доступны для пользования. На смену потерянному или украденному стикеру можно заказать новый.Также из соображений безопасности эксперты советуют установить лимит по сумме затрат для стикера. Такая опция имеется в приложении банка – можно задать максимальную сумму трат на месяц или неделю. Также доступен вариант отключения возможности покупок в интернете или снятия наличных, если стикер необходим пользователю только для оффлайн платежей.Приложение Mir PayОплата покупок смартфоном доступна и с помощью приложения Mir Pay. Безопасный сервис бесконтактных платежей Mir Pay удобен и прост в пользовании. Чтобы начать пользоваться бесконтактной оплатой покупок, необходимо лишь установить приложение Mir Pay и зарегистрировать свою карту "Мир". Для проведения этих первичных операций необходимо, чтобы телефон был подключен к интернету на всех этапах – во время скачивания приложения, его установки, а также привязки карты.Скачать приложение можно в Google Play, далее его следует установить на телефоне и пройти простой процесс регистрации карты "Мир". В приложении возможно добавление бесконтактных карт, а также карт без модуля бесконтактной оплаты. Важно помнить, что приложение не получится запустить, если прошивка смартфона была взломана или не была установлена блокировка экрана с разблокировкой паролем, Touch ID или Face ID.После успешной установки приложения и регистрации карты для оплаты на торговой точке будет достаточно просто поднести телефон к терминалу – деньги за совершенную покупку автоматически спишутся с банковской карты. В ряде случаев может быть необходимо ввести пароль доступа к телефону или отпечаток пальца, в таком случае нужно обратить внимание на подсказки на экране электронного девайса и следовать им.Сервис работает бесплатно, и пользоваться им можно везде, где бесконтактная оплата картами "Мир" принимается терминалами. Кроме того, наличие интернета не требуется при оплате покупок. К одному смартфону можно привязать сколько угодно карт без ограничений. При этом важно помнить, что Mir Pay поддерживает только национальная система платежных карт (НСПК).

https://crimea.ria.ru/20231103/rnkb-zapuskaet-transgranichnye-perevody-v-chetyre-strany-1132542405.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), крым, новости крыма, экономика, общество, банк