https://crimea.ria.ru/20231109/naibolee-blizkie-soyuzniki-putin-ob-otnosheniyakh-rossii-i-kazakhstana-1132688214.html

Наиболее близкие союзники: Путин об отношениях России и Казахстана

Наиболее близкие союзники: Путин об отношениях России и Казахстана - РИА Новости Крым, 09.11.2023

Наиболее близкие союзники: Путин об отношениях России и Казахстана

Россия и Казахстан являются не просто союзниками, а наиболее близкими союзниками, и президент республики Касым-Жомарт Токаев сохраняет тенденцию укрепления... РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T14:23

2023-11-09T14:23

2023-11-09T15:35

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Россия и Казахстан являются не просто союзниками, а наиболее близкими союзниками, и президент республики Касым-Жомарт Токаев сохраняет тенденцию укрепления двусторонних отношений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с казахстанским лидером в Астане.Он отметил, что союзнические отношения между двумя государствами выражаются не только в укреплении экономических связей. Также важным является сотрудничество в сфере высоких технологий, образования, гуманитарной области, уточнил российский лидер.Путин также заверил, что Россия и Казахстан будут работать и над укреплением своего суверенитета, и над выполнением международных обязательств.Он также подчеркнул, что приоритетом для любого государства всегда должно оставаться национальное развитие и интересы собственного народа. Россия исходит именно из этого, такого же мнения придерживаются и все союзники Москвы, в том числе и Казахстан, указал Путин.9 ноября президент РФ Владимир Путин находится с официальным визитом в Астане по приглашению казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева. Президенты двух стран провели переговоры и приняли участие в работе форума межрегионального сотрудничества. Как пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков, на переговорах стороны планируют "сверить часы" по всему комплексу отношений, включая взаимные инвестиции и сотрудничество в разных областях.По результатам встречи состоится подписание документов, президенты сделают совместное заявление для СМИ.Кроме того, главы государств обменяются мнениями по региональным и международным проблемам. Также на встрече обсудят вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

https://crimea.ria.ru/20231109/putin-nazval-odnu-iz-vazhneyshikh-otrasley-sotrudnichestva-rf-i-kazakhstana-1132683169.html

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владимир путин (политик), касым-жомарт токаев, россия, казахстан, в мире, политика, новости, экономика