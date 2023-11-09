https://crimea.ria.ru/20231109/naibolee-blizkie-soyuzniki-putin-ob-otnosheniyakh-rossii-i-kazakhstana-1132688214.html
Наиболее близкие союзники: Путин об отношениях России и Казахстана
Наиболее близкие союзники: Путин об отношениях России и Казахстана - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Наиболее близкие союзники: Путин об отношениях России и Казахстана
Россия и Казахстан являются не просто союзниками, а наиболее близкими союзниками, и президент республики Касым-Жомарт Токаев сохраняет тенденцию укрепления... РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T14:23
2023-11-09T14:23
2023-11-09T15:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Россия и Казахстан являются не просто союзниками, а наиболее близкими союзниками, и президент республики Касым-Жомарт Токаев сохраняет тенденцию укрепления двусторонних отношений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с казахстанским лидером в Астане.Он отметил, что союзнические отношения между двумя государствами выражаются не только в укреплении экономических связей. Также важным является сотрудничество в сфере высоких технологий, образования, гуманитарной области, уточнил российский лидер.Путин также заверил, что Россия и Казахстан будут работать и над укреплением своего суверенитета, и над выполнением международных обязательств.Он также подчеркнул, что приоритетом для любого государства всегда должно оставаться национальное развитие и интересы собственного народа. Россия исходит именно из этого, такого же мнения придерживаются и все союзники Москвы, в том числе и Казахстан, указал Путин.9 ноября президент РФ Владимир Путин находится с официальным визитом в Астане по приглашению казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева. Президенты двух стран провели переговоры и приняли участие в работе форума межрегионального сотрудничества. Как пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков, на переговорах стороны планируют "сверить часы" по всему комплексу отношений, включая взаимные инвестиции и сотрудничество в разных областях.По результатам встречи состоится подписание документов, президенты сделают совместное заявление для СМИ.Кроме того, главы государств обменяются мнениями по региональным и международным проблемам. Также на встрече обсудят вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.
https://crimea.ria.ru/20231109/putin-nazval-odnu-iz-vazhneyshikh-otrasley-sotrudnichestva-rf-i-kazakhstana-1132683169.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), касым-жомарт токаев, россия, казахстан, в мире, политика, новости, экономика
Наиболее близкие союзники: Путин об отношениях России и Казахстана
Путин: Россия и Казахстан – не просто союзники, а наиболее близкие союзники
14:23 09.11.2023 (обновлено: 15:35 09.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Россия и Казахстан являются не просто союзниками, а наиболее близкими союзниками, и президент республики Касым-Жомарт Токаев сохраняет тенденцию укрепления двусторонних отношений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с казахстанским лидером в Астане.
"Я бы хотел подчеркнуть, что, во всяком случае, мы в России так на это смотрим, мы не просто союзники, а наиболее близкие союзники. Такие отношения сложились на протяжении многих предыдущих лет. Хочу поблагодарить Касым-Жомарта Кемелевича за то, что он сохранил эту тенденцию, эту традицию укрепления наших отношений, которые, безусловно, идут на пользу нашим народам", – сказал Путин.
Он отметил, что союзнические отношения между двумя государствами выражаются не только в укреплении экономических связей. Также важным является сотрудничество в сфере высоких технологий, образования, гуманитарной области, уточнил российский лидер.
"Все, что связано с гуманитарной сферой, создает очень хорошую базу для взаимоотношений между людьми, для того, чтобы поддерживать не просто взаимный интерес, а взаимное уважение людей друг другу. Это все сложилось на протяжении не просто последних лет, десятилетий, а на протяжении веков. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы эта тенденция сохранилась", – добавил он.
Путин также заверил, что Россия и Казахстан будут работать и над укреплением своего суверенитета, и над выполнением международных обязательств.
"Суверенитет в развитии государства вообще является важнейшей составляющей будущего нации. Исходим из того, что этот суверенитет будет укрепляться, несмотря на необходимость соблюдения и всех международных обязательств. Одно другому не мешает", – отметил президент РФ.
Он также подчеркнул, что приоритетом для любого государства всегда должно оставаться национальное развитие и интересы собственного народа. Россия исходит именно из этого, такого же мнения придерживаются и все союзники Москвы, в том числе и Казахстан, указал Путин.
9 ноября президент РФ Владимир Путин находится с официальным визитом в Астане по приглашению казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева. Президенты двух стран провели переговоры и приняли участие в работе форума межрегионального сотрудничества. Как пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков, на переговорах стороны планируют "сверить часы" по всему комплексу отношений, включая взаимные инвестиции и сотрудничество в разных областях.
По результатам встречи состоится подписание документов, президенты сделают совместное заявление для СМИ.
Кроме того, главы государств обменяются мнениями по региональным и международным проблемам. Также на встрече обсудят вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.