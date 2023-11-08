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В Симферополе останутся без света 10 улиц

В Симферополе останутся без света 10 улиц - РИА Новости Крым, 08.11.2023

В Симферополе останутся без света 10 улиц

Около десятка улиц в микрорайоне на северо-востоке столицы Крыма 8 ноября останутся без электричества с обеда и почти до конца рабочего дня. Об этом... РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T07:45

2023-11-08T07:45

2023-11-08T07:45

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Около десятка улиц в микрорайоне на северо-востоке столицы Крыма 8 ноября останутся без электричества с обеда и почти до конца рабочего дня. Об этом предупредили в ГУП РК “Крымэнерго”, соответствующие изменения внесены в график плановых отключений, опубликованный на официальном сайте предприятия.Согласно обновленной информации, в среду с 13:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии абонентам на улицах: Ташкентская (по ГП-35), Наратли (в четных номерах со 2 по 70-й дома и в нечетных – с 1-го по 53-й), Сельская (в четных номерах с 60-го по 96-й и с 98-го по 128-й дома), Алиме Абденановой (в нечетных номерах с 83-го по 91-й дома), Хыдырлез (в четных номерах с 4-го по 10-й дома и в нечетных – с1-го по 7-й), Усеин Заде (в нечетных номерах с дома 3а по 11-й), Тайфука (дом 1а). Кроме того будут отключены дома в тупике Шелляле (в домах №2,4 и 6 и в домах №3, 5 и7) и в тупике Бекира Аметова (дом №1).На предприятии пояснили, что отключения связаны с внеплановыми ремонтными работами на трансформаторной подстанции .Кроме того ремонт будет проходить с 9 утра до 15:00 и в Симферопольском районе. К ранее запланированным работам на объектах в селах Мазанка, Белоглинка и Партизанское в последний момент добавились Николаевка и село Сосновка. Если в Сосновке речь идет о лесном хозяйстве, которое обеспечивается электричеством с подстанции Перевальное, то в Николаевке отключения в первой половине дня коснутся улицы Октябрьской Революции, кооператива “Энергетик” и радиоцентра АО “Международный аэропорт Симферополь”.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа энергосетей: Аксенов попросил крымчан не верить “решалам”Иск к Украине по энергоблокаде Крыма: власти начали подсчет ущербаАксенов о преступной схеме экс-директора “Крымэнерго”: ситуация устранена

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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