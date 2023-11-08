https://crimea.ria.ru/20231108/krymskiy-most-perekryt-1132673932.html

Крымский мост перекрыт

Крымский мост перекрыт - РИА Новости Крым, 08.11.2023

Крымский мост перекрыт

Крымский мост временно закрыли для движения транспорта. Это сделано в целях безопасности, предупредили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T21:51

2023-11-08T21:51

2023-11-08T22:05

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Крымский мост временно закрыли для движения транспорта. Это сделано в целях безопасности, предупредили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходеАвтомобилистам рекомендуют учитывать информацию о временном ограничении проезда при планировании маршрутов. В случае необходимости можно воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы России. Проехать по нему можно круглосуточно.Мостовой переход через Керченский пролив периодически перекрывают для движения транспорта. Эти меры временные и необходимы для безопасности жителей и гостей полуострова. Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.

крым

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краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, керчь, краснодарский край