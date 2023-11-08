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Крымский мост перекрыт - РИА Новости Крым, 08.11.2023
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Крымский мост перекрыт
Крымский мост перекрыт - РИА Новости Крым, 08.11.2023
Крымский мост перекрыт
Крымский мост временно закрыли для движения транспорта. Это сделано в целях безопасности, предупредили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T21:51
2023-11-08T22:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Крымский мост временно закрыли для движения транспорта. Это сделано в целях безопасности, предупредили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходеАвтомобилистам рекомендуют учитывать информацию о временном ограничении проезда при планировании маршрутов. В случае необходимости можно воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы России. Проехать по нему можно круглосуточно.Мостовой переход через Керченский пролив периодически перекрывают для движения транспорта. Эти меры временные и необходимы для безопасности жителей и гостей полуострова. Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, керчь, краснодарский край
Крымский мост перекрыт

Движение транспорта на Крымском мосту временно перекрыто

21:51 08.11.2023 (обновлено: 22:05 08.11.2023)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Крымский мост временно закрыли для движения транспорта. Это сделано в целях безопасности, предупредили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
Автомобилистам рекомендуют учитывать информацию о временном ограничении проезда при планировании маршрутов. В случае необходимости можно воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы России. Проехать по нему можно круглосуточно.
Мостовой переход через Керченский пролив периодически перекрывают для движения транспорта. Эти меры временные и необходимы для безопасности жителей и гостей полуострова. Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
 
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