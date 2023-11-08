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Дым в Севастопольской бухте - власти города назвали причину
Дым в Севастопольской бухте - власти города назвали причину - РИА Новости Крым, 08.11.2023
Дым в Севастопольской бухте - власти города назвали причину
Задымление в Севастополе связано с работой военных, которые используют табельные средства маскировки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T10:53
2023-11-08T10:53
2023-11-08T10:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Задымление в Севастополе связано с работой военных, которые используют табельные средства маскировки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее в среду воздушная тревога была объявлена в Севастополе. На время объявления тревоги жителям рекомендовали проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращал движение. К этому времени воздушная тревога снята.Оповещения жителей и гостей Севастополя о воздушной тревоге введены с сентября, после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота.Читайте также на РИА Новости Крым:Сигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозеДым в Севастополе и воздушная тревога – что происходит
https://crimea.ria.ru/20231108/raketnaya-ataka-na-yug-rossii---sbity-tri-rakety-1132641737.html
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, новости крыма, атаки всу на крым, крым
Дым в Севастопольской бухте - власти города назвали причину
Развожаев: дым в Севастопольской бухте - маскировочный
10:53 08.11.2023 (обновлено: 10:54 08.11.2023)