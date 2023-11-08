https://crimea.ria.ru/20231108/dym-v-sevastopolskoy-bukhte---vlasti-goroda-nazvali-prichinu-1132641811.html

Дым в Севастопольской бухте - власти города назвали причину

Дым в Севастопольской бухте - власти города назвали причину - РИА Новости Крым, 08.11.2023

Дым в Севастопольской бухте - власти города назвали причину

Задымление в Севастополе связано с работой военных, которые используют табельные средства маскировки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T10:53

2023-11-08T10:53

2023-11-08T10:54

севастополь

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Задымление в Севастополе связано с работой военных, которые используют табельные средства маскировки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее в среду воздушная тревога была объявлена в Севастополе. На время объявления тревоги жителям рекомендовали проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращал движение. К этому времени воздушная тревога снята.Оповещения жителей и гостей Севастополя о воздушной тревоге введены с сентября, после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота.Читайте также на РИА Новости Крым:Сигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозеДым в Севастополе и воздушная тревога – что происходит

https://crimea.ria.ru/20231108/raketnaya-ataka-na-yug-rossii---sbity-tri-rakety-1132641737.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, новости крыма, атаки всу на крым, крым