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Очереди на Крымский мост растут - ситуация в понедельник - РИА Новости Крым, 06.11.2023
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Очереди на Крымский мост растут - ситуация в понедельник
Очереди на Крымский мост растут - ситуация в понедельник - РИА Новости Крым, 06.11.2023
Очереди на Крымский мост растут - ситуация в понедельник
В очереди на Крымский мост стоят 333 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 06.11.2023
2023-11-06T15:28
2023-11-06T15:28
крымский мост
транспорт
керчь
керченский пролив
крым
кубань
тамань
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост стоят 333 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время для проезда по сухопутной переправе через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231105/v-krym-bez-probok-na-stroitelstvo-trassy-v-kerch-vydelili-611-mln-1132588300.html
крымский мост
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4.7
96
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крымский мост, транспорт, керчь, керченский пролив, крым, кубань, тамань, логистика, новости крыма
Очереди на Крымский мост растут - ситуация в понедельник

Более трех сотен автомобилей стоят в очереди на Крымский мост

15:28 06.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост стоят 333 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 15.00 понедельника, в очереди на Крымский мост со стороны Тамани находится 193 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 140 транспортных средств", - говорится в сообщении.
В настоящее время для проезда по сухопутной переправе через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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Крымский мостТранспортКерчьКерченский проливКрымКубаньТаманьЛогистикаНовости Крыма
 
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