https://crimea.ria.ru/20231106/ocheredi-na-krymskiy-most-rastut---situatsiya-v-ponedelnik-1132602979.html
Очереди на Крымский мост растут - ситуация в понедельник
Очереди на Крымский мост растут - ситуация в понедельник - РИА Новости Крым, 06.11.2023
Очереди на Крымский мост растут - ситуация в понедельник
В очереди на Крымский мост стоят 333 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 06.11.2023
2023-11-06T15:28
2023-11-06T15:28
2023-11-06T15:28
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керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост стоят 333 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время для проезда по сухопутной переправе через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231105/v-krym-bez-probok-na-stroitelstvo-trassy-v-kerch-vydelili-611-mln-1132588300.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, керчь, керченский пролив, крым, кубань, тамань, логистика, новости крыма
Очереди на Крымский мост растут - ситуация в понедельник
Более трех сотен автомобилей стоят в очереди на Крымский мост