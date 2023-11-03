https://crimea.ria.ru/20231103/putin-o-sobytiyakh-v-dagestane-otreagiruem-dolzhnym-obrazom-1132553971.html

Путин о событиях в Дагестане: отреагируем должным образом

Путин о событиях в Дагестане: отреагируем должным образом - РИА Новости Крым, 03.11.2023

Путин о событиях в Дагестане: отреагируем должным образом

На события в аэропорту Махачкалы необходимо обратить внимание и должным образом отреагировать в соответствии с законодательством, это будет сделано. Об этом... РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T16:39

2023-11-03T16:39

2023-11-03T16:39

владимир путин (политик)

россия

дагестан

махачкала

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. На события в аэропорту Махачкалы необходимо обратить внимание и должным образом отреагировать в соответствии с законодательством, это будет сделано. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Он отметил, что на фоне происходящих в секторе Газа ужасов "очень легко вбросить искру".Когда смотришь на страдающих окровавленных детей – и кулаки сжимаются, и слезы на глаза наворачиваются. Это, мне кажется, реакция любого нормального человека. Если реакции нет, это значит, и сердца у человека нет, оно каменное", – пояснил президент.Но при этом, по словам Путина, необходимо "с ясной головой воспринимать все эти события, понимать, где корень зла". Российский лидер подчеркнул, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были спровоцированы вбросами из-за границы, в том числе с Украины.Особенно в этой ситуации "удивляет позиция заокеанских деятелей", добавил глава государства.Главный интерес врагов России в этой ситуации – раскачать страну изнутри, что совершенно недопустимо, подчеркнул президент.Массовые беспорядки в Махачкале29 октября в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки во время прибытия самолета из Израиля. По данным СК, в различных аккаунтах в социальных сетях были размещены призывы к населению Дагестана выйти на протестные акции. В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся применением насилия, были учинены погромы в помещениях аэропорта, пострадали сотрудники правоохранительных органов.МВД, ФСБ и управление СК России по Республике Дагестан продолжают оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить и задержать организаторов и активных участников массовых беспорядков, сообщили в главке МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.МВД сообщило о задержании 83 лиц, принимавших участие в противоправной деятельности.Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ заявил, что беспорядки были спровоцированы в том числе через украинские социальные сети руками агентуры западных спецслужб.Он отметил, что помочь Палестине можно не нападениями на мирных людей, а "только борьбой с теми, кто стоит за этой трагедией".

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махачкала

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, дагестан, махачкала, общество