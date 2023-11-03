https://crimea.ria.ru/20231103/putin-o-sobytiyakh-v-dagestane-otreagiruem-dolzhnym-obrazom-1132553971.html
Путин о событиях в Дагестане: отреагируем должным образом
Путин о событиях в Дагестане: отреагируем должным образом - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Путин о событиях в Дагестане: отреагируем должным образом
На события в аэропорту Махачкалы необходимо обратить внимание и должным образом отреагировать в соответствии с законодательством, это будет сделано. Об этом... РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T16:39
2023-11-03T16:39
2023-11-03T16:39
владимир путин (политик)
россия
дагестан
махачкала
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. На события в аэропорту Махачкалы необходимо обратить внимание и должным образом отреагировать в соответствии с законодательством, это будет сделано. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Он отметил, что на фоне происходящих в секторе Газа ужасов "очень легко вбросить искру".Когда смотришь на страдающих окровавленных детей – и кулаки сжимаются, и слезы на глаза наворачиваются. Это, мне кажется, реакция любого нормального человека. Если реакции нет, это значит, и сердца у человека нет, оно каменное", – пояснил президент.Но при этом, по словам Путина, необходимо "с ясной головой воспринимать все эти события, понимать, где корень зла". Российский лидер подчеркнул, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были спровоцированы вбросами из-за границы, в том числе с Украины.Особенно в этой ситуации "удивляет позиция заокеанских деятелей", добавил глава государства.Главный интерес врагов России в этой ситуации – раскачать страну изнутри, что совершенно недопустимо, подчеркнул президент.Массовые беспорядки в Махачкале29 октября в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки во время прибытия самолета из Израиля. По данным СК, в различных аккаунтах в социальных сетях были размещены призывы к населению Дагестана выйти на протестные акции. В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся применением насилия, были учинены погромы в помещениях аэропорта, пострадали сотрудники правоохранительных органов.МВД, ФСБ и управление СК России по Республике Дагестан продолжают оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить и задержать организаторов и активных участников массовых беспорядков, сообщили в главке МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.МВД сообщило о задержании 83 лиц, принимавших участие в противоправной деятельности.Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ заявил, что беспорядки были спровоцированы в том числе через украинские социальные сети руками агентуры западных спецслужб.Он отметил, что помочь Палестине можно не нападениями на мирных людей, а "только борьбой с теми, кто стоит за этой трагедией".
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин (политик), россия, дагестан, махачкала, общество
Путин о событиях в Дагестане: отреагируем должным образом
Путин: на события в Дагестане отреагируем должным образом в соответствии с законом
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. На события в аэропорту Махачкалы необходимо обратить внимание и должным образом отреагировать в соответствии с законодательством, это будет сделано. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Это событие, на которое мы должны обратить внимание и должным образом, в соответствии с российскими законами, отреагировать. Мы это сделаем, конечно", – сказал российский лидер на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
Он отметил, что на фоне происходящих в секторе Газа ужасов "очень легко вбросить искру".
Когда смотришь на страдающих окровавленных детей – и кулаки сжимаются, и слезы на глаза наворачиваются. Это, мне кажется, реакция любого нормального человека. Если реакции нет, это значит, и сердца у человека нет, оно каменное", – пояснил президент.
Но при этом, по словам Путина, необходимо "с ясной головой воспринимать все эти события, понимать, где корень зла". Российский лидер подчеркнул, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были спровоцированы вбросами из-за границы, в том числе с Украины.
Особенно в этой ситуации "удивляет позиция заокеанских деятелей", добавил глава государства.
"Они вроде как поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Просто невероятное свинство. Это уже не двойные стандарты, даже не знаю, как это назвать… Извращение сознания какое-то", – считает Путин.
Главный интерес врагов России в этой ситуации – раскачать страну изнутри, что совершенно недопустимо, подчеркнул президент.
Массовые беспорядки в Махачкале
29 октября в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки во время прибытия самолета из Израиля. По данным СК, в различных аккаунтах в социальных сетях были размещены призывы к населению Дагестана выйти на протестные акции. В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся применением насилия, были учинены погромы в помещениях аэропорта, пострадали сотрудники правоохранительных органов.
МВД, ФСБ и управление СК России по Республике Дагестан продолжают оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить и задержать организаторов и активных участников массовых беспорядков, сообщили в главке МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
МВД сообщило о задержании 83 лиц, принимавших участие в противоправной деятельности.
Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ заявил
, что беспорядки были спровоцированы в том числе через украинские социальные сети руками агентуры западных спецслужб.
Он отметил, что помочь Палестине можно не нападениями на мирных людей, а "только борьбой с теми, кто стоит за этой трагедией".