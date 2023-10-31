https://crimea.ria.ru/20231031/v-sevastopole-vo-vtornik-vecherom-budet-gromko-1132456530.html

В Севастополе во вторник вечером будет громко

В Севастополе во вторник вечером будет громко - РИА Новости Крым, 31.10.2023

В Севастополе во вторник вечером будет громко

В Севастополе во вторник вечером будут слышны звуки взрывов. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T17:28

2023-10-31T17:28

2023-10-31T17:28

севастополь

михаил развожаев

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безопасность

крым

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник вечером будут слышны звуки взрывов. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.При этом, по словам Развожаева, в городе все спокойно.Уничтожение боеприпасов во вторник днем проходило также в Старом Крыму и в селе Вольное Джанкойского района.На территории Крыма и Севастополя утилизация боеприпасов проходит регулярно на специальных полигонах. Власти предупреждают об этом заранее и просят соблюдать спокойствие, доверяя только официальным источникам информации.Читайте также на РИА Новости Крым:Из бухты в Севастополе подняли тысячи боеприпасов

https://crimea.ria.ru/20231024/voiny-dnepra-razbili-sklady-boepripasov-vsu-u-alekseevskogo-ostrova-1132281465.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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