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В Севастополе во вторник вечером будет громко - РИА Новости Крым, 31.10.2023
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В Севастополе во вторник вечером будет громко
В Севастополе во вторник вечером будет громко - РИА Новости Крым, 31.10.2023
В Севастополе во вторник вечером будет громко
В Севастополе во вторник вечером будут слышны звуки взрывов. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T17:28
2023-10-31T17:28
севастополь
михаил развожаев
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник вечером будут слышны звуки взрывов. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.При этом, по словам Развожаева, в городе все спокойно.Уничтожение боеприпасов во вторник днем проходило также в Старом Крыму и в селе Вольное Джанкойского района.На территории Крыма и Севастополя утилизация боеприпасов проходит регулярно на специальных полигонах. Власти предупреждают об этом заранее и просят соблюдать спокойствие, доверяя только официальным источникам информации.Читайте также на РИА Новости Крым:Из бухты в Севастополе подняли тысячи боеприпасов
https://crimea.ria.ru/20231024/voiny-dnepra-razbili-sklady-boepripasov-vsu-u-alekseevskogo-ostrova-1132281465.html
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севастополь, михаил развожаев, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, новости, новости крыма
В Севастополе во вторник вечером будет громко

Развожаев: в Севастополе во вторник вечером будут уничтожать боеприпасы

17:28 31.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Алёна ХазинуроваСевастополь. Города Крыма
Севастополь. Города Крыма - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости Крым . Алёна Хазинурова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник вечером будут слышны звуки взрывов. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.

"В ближайшее время сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы будут производить плановое уничтожение боеприпасов. Возможно, будет громко", - написал он в своем Telegram-канале.

При этом, по словам Развожаева, в городе все спокойно.
Уничтожение боеприпасов во вторник днем проходило также в Старом Крыму и в селе Вольное Джанкойского района.
На территории Крыма и Севастополя утилизация боеприпасов проходит регулярно на специальных полигонах. Власти предупреждают об этом заранее и просят соблюдать спокойствие, доверяя только официальным источникам информации.
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