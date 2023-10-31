Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231031/v-sevastopole-obyavlen-otboy-vozdushnoy-trevogi-1132428783.html
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 31.10.2023
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе отбой воздушной тревоги. РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T22:26
2023-10-31T22:26
севастополь
крым
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
новости крыма
воздушная тревога в севастополе
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_0:209:2896:1838_1920x0_80_0_0_850dc2ab526a4ff380dcf08fd75570d6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе отбой воздушной тревоги.Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.В Севастополе в связи с ракетной опасностью была объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовал в Telegram-канале губернатор города Михаила Развожаева.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
https://crimea.ria.ru/20230922/signal-vozdushnoy-trevogi-v-sevastopole--chto-delat-pri-ugroze-1131600012.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_19ed67feee37015971170f5a1c9309ff.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, крым, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, новости крыма, воздушная тревога в севастополе, атаки всу на крым
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги

Развожаев: в Севастополе отбой воздушной тревоги

22:26 31.10.2023
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе отбой воздушной тревоги.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он в своих соцсетях.
Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.
В Севастополе в связи с ракетной опасностью была объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовал в Telegram-канале губернатор города Михаила Развожаева.

Отмена воздушной тревоги

Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.
Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
Система оповещения МЧС
22 сентября, 14:13
Сигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозе
СевастопольКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил РазвожаевНовости КрымаВоздушная тревога в СевастополеАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:26В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
22:23Дым в Севастопольской бухте и ракетная тревога - что происходит
22:07Из Москвы в новые регионы и Крым отправится мультимедийный автопоезд
22:02В Севастополе воздушная тревога
21:55В Севастополе обнаружили проблему с регистрацией участников СВО в отелях
21:37В ноябре Землю накроют магнитные бури – прогноз ученых
21:15Каких туристов ждет Севастополь в будущем году
20:55В США наконец признали: альтернативы зерновой сделке быть не может
20:44ЧП с балконом в Щелкино: что привело к трагедии
20:38Миллион "квадратов": Крым перевыполняет план по строительству жилья
20:12Рост заболеваемости COVID: ситуация по стране и Крыму
19:49Симферопольский район просит столицу поделиться налогами
19:47Автобус с пассажирами столкнулся с иномаркой в Симферополе: что известно
19:21В Крыму сушат овощи для окопного борща, вяжут табуретки и масксети
18:59Золото осени: каким был октябрь в фото РИА Новости Крым
18:26Дорога на Беляус: проезд к "Крымским мальдивам" отремонтируют
17:57В чем опасность самолетов F-16 на Украине – эксперт
17:28В Севастополе во вторник вечером будет громко
17:22Mriya Resort & SPA получила самую престижную награду как премиум-отельер
17:17Росатом в Крыму будет развивать общественный электротранспорт - Аксенов
Лента новостейМолния