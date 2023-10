https://crimea.ria.ru/20231031/mriya-resort--spa-poluchila-samuyu-prestizhnuyu-nagradu-kak-premium-oteler-1132456389.html

Mriya Resort & SPA получила самую престижную награду как премиум-отельер

2023-10-31T17:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Mriya Resort & SPA (Мрия Резорт & СПА) стала победителем самой престижной премии планеты для отельеров в премиум-сегменте - World Luxury Hotel Awards, сообщает пресс-служба курорта.Mriya Resort & SPA признана лучшим курортом и лучшим SPA-курортом класса "Люкс" в России (Best Luxury Resort in Russia, Best Luxury SPA Resort in Russia), а также выиграл награду как лучший оздоровительный курорт класса "Люкс" в Северной Европе (Best Luxury Wellness Resort in Northern Europe), говорится в сообщении.Победа Mriya Resort & SPA в очередной раз подтверждает статус ведущего курорта мирового уровня и исключительного места для роскошного и незабываемого отдыха. Победа курорта продвигает Россию как глобальный туристический центр и оказывает положительное влияние на индустрию гостеприимства. Курорт Mriya Resort & SPA неоднократно становился победителем самых престижных международных премий и стал единственным российским курортом, который завоевал 29 мировых, 26 европейских и 40 российских наград на ведущих премиях индустрии гостеприимства, отметили в пресс-службе.erid: 4CQwVszH9pUnKPf8skwРеклама, ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830,mriyaresort.com

